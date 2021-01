Volkswagen Polo (2021.) dobiva otmjeniju masku, digitalni kokpit i blago-hibridnu potporu

Autor: Auto Doktor

Volkseagen Polo 6. generacije (Typ AW) predstavljen je 16. lipnja 2017., proizvodnja u španjolskom pogonu Pamplona počela je 17. srpnja 2017., a prodaja krenula 4. kolovoza 2017.

Foto: AUTO ZEITUNG, Ž. M.

Bio je to drugi model koncerna Volkswagen (prva Seat Ibiza, siječanj 2020.) napravljen na platformi MB-A0, a do danas ih je, sa značkama Volkswagen, Audi, Seat i Škoda, blizu 20. Limuzinska verzija, nasljednica modela Polo Classic s kraja 1990-ih, Volkswagen Virtus, proizvodi se i prodaje samo u Brazilu.

Volkswagen Polo 6 se za europsko tržište proizvodi samo kao hatchback s pet vrata, a na žalost mnogih kupaca 3-cilindarskog dizelaša 1.4 TDI više nema u ponudi. Glavni je motor 3-cilindarski turbobenzinac s direktnim ubrizgavanjem 1.0 TSI s 95 KS, a dostupna je i snažnija verzija sa 116 KS. Osnovni u ponudi je atmosferski benzinac 1.0 MPI sa 75 KS.

Za rujan 2021., početak pete tržišne godine, najavljuje se redizajn, ‘sitan, ali bitan’. U Wolfsburgu su shvatili da ‘farovi s obrvama’, uvedeni u Volkswagen Golf 8, zamišljeni kao stilski element svih novih Volkswagena, nisu pogođeni niti dobro prihvaćeni (blago rečeno) na tržištu. Zbog toga će redizajnirani model dobiti logičniju i atraktivniju izvedenicu LED svjetlosnih elemenata.

Velika je novost digitalizirana instrumentna ploča te će redizajnirani Volkswagen Polo 6 biti prvi model niže klase (B-segmenta) s tom zanimljivom izvedbom. Glavni motor u ponudi 1.0 TSI, u verzijama s 95 KS (5-stupanjski ručni mjenjač) i 116 KS (6-stupanjski) dobiva 48V blago-hibridnu potporu, koja će mu poboljšati elastičnost i odziv na gas te potrošnju smanjiti za 0,1 do 0,2 l/100 km.

Posebno će biti ‘pogođena’ snažnija verzija s automatskim mjenjačem DSG 7. Cijena će se povećati za 200 do 400 eura, uz bogatiju opremu i izvedbu, te će kupci dobivati više za uložen novac. To će za Volkswagen Polo biti ‘vjetar u leđa’ do kraja 2023. kad mu dolazi zamjena. Kakva? Još je prerano procjenjivati…