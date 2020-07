Volkswagen New Beetle, Nova Buba, završila karijeru 11. srpnja 2019. u meksičkoj Puebli

Autor: Dino Milić-Jakovlić

Volkswagen Buba, njem. Käfer, engl. Beetle najprodavaniji i najslavniji automobil u povijesti, koja se proizvodila od 1938. do 2003., dobila je krajem 1997. reinkarnaciju New Beetle, u ljeto 2011. i New Beetle II, čija je proizvodnja definitivno ugašena prije točno jednu godinu…

Posljednja Volkswagen Buba 11. srpnja 2019. sišla s proizvodne trake u Volkswagenovoj tvornici u Puebli u Meksiku, gdje se automobil koji je postao kulturnom ikonom proizvodio gotovo 40 godina.

Njemački proizvođač automobila svečano je obilježio kraj proizvodnje Bube, auta koji je zaradio mjesto u popularnoj kulturi zbog svojeg jedinstvenog oblika i odanih fanova koji su voljeli njezin zrakom hlađeni stražnji motor, njezinu reputaciju da je neuništiva i slavni status nakon niza holivudskih filmova u kojima ima glavnu ulogu (Herbie).

– Nemoguće je zamisliti gdje bi Volkswagen bio bez Bube, rekao je predsjednik i izvršni direktor Volkswagenove grupe u Americi u priopćenju za medije. Premda joj je kucnuo čas, zauvijek ćemo poštovati ulogu koju je taj auto odigrao u evoluciji našeg brenda.

Buba je prvi put uvezena na sjevernoamerička tržišta iz Njemačke 1949. Gotovo pet milijuna primjeraka prodano je u SAD-u, gotovo četvrtina od 21,5 milijuna Volkswagen Buba širom svijeta. Volkswagen je potkraj 1997. uveo novu Bubu, New Beetle novim generacijama vozača i prodao više od 1,2 milijun primjeraka širom svijeta.

Riječ je bila o modelu koji je u legendarnu formu zapakirao mehaniku modela Volkswagen Golf IV. Druga Nova Buba, Volkswagen New Beetle II, veća i funkcionalnija, izašla je na tržište 2011., na platformi i mehanici modela Volkswagen Golf VI.