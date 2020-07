Volkswagen Golf 1.9 TDI iz 2007.: Zašto pucaju klipnjače motora?

Autor: Auto Doktor

Volkswagen Golf 1.9 TDI ima pouzdan i izdržljiv turbodizelski motor, posebice osnovni s 90 KS, pa nije riječ o tehničkoj greški nego o izdvojenim slučajevima izazvanim propustima u servisiranju i održavanju…

PITANJE ČITATELJA

Volkswagen Golf V 1.9 TDI, 90 KS, 2007., 210.000 km, čuo sam da je kod tog modela bilo problema s pucanjem klipnjača motora, pa me strah da se to i meni ne dogodi. Je li to bila greška te serije motora…

ODGOVOR DOKTORA

Volkswagen Golf 1.9 TDI ima kvalitetan i izdržljiv motor i takvi se problemi dešavaju rijetko i iznimno. Klipnjače motora ponekad pucaju na svim markama i tipovima vozila. Općenito, uzrok nije greška u materijalu ili konstrukciji, nego u propustima u održavanju/servisiranju.

Propusti su: korištenje neodgovarajućeg motornog ulja, predugački intervali izmjene ulja, pregrijavanje motora, neispravnost brizgaljki, nečistoće u karteru motora, usisavanje ulja iz kartera…

Sve to dovodi povećanog trenja na klipovima i ležajevima klipnjača, njihovom preopterećenju i pregrijavanju. Posljedica su zaribavanje i lom klipnjače/klipnjača.