VIŠE OD 50 GODINA VOZI BEZ VOZAČKE DOZVOLE! Previše se hvalio i na kraju ga je policija otkrila

Poznato je da društvene mreže puno pomažu, no dosta je primjera i kad to nije tako. Ovo je jedan primjer…

Dosta je onih koji objavljuju fotografije na društvenim mrežama da uživaju na godišnjem odmoru daleko od kuće, pa se iznenade kad se vrate i primijete – provalu. Ovo nije takav primjer, ali jedan od onih kad je bolje ne hvaliti se javno.

Naime, jedan 69-godišnjak previše se tako hvalio da nikad u životu nije polagao vozački i na kraju ga je policija uhvatila.

Sve se je to odigralo u engleskom Derbyshireu, a navodno je muškarac godinama lagao osiguravajućem društvu da ima vozačku dozvolu. Kako ga je policija pronašla? Navodno se previše hvalisao činjenicom da nema vozačku dozvolu pa je tako i policija dopla do njega.

Policija mu je oduzela automobil, a vozač je višestruko prekršajno prijavljen.

Zanimljivo, no čak i on nije rekorder. Prošle je godine policija u Engleskoj uhvatila vozača Minija koji je također desetljećima vozio bez dokumenta – čak 72 godine je upravljao automobilom bez vozačke dozvole.

Derby

The driver of this vehicle has never passed a test despite being 69 years old and having been driving for over 50 years.

He has systematically provided details to insurance companies indicating that he had a licence but the flaw in his dastardly plan was bragging. pic.twitter.com/JJJDNM1b2E









— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) May 6, 2023