(VIDEO) Vozači Tesli blokirali benzinsku postaju u Zagrebu: Objasnili i zašto

Revenge of the electric car !Performance zauzimanja punionica kao da je to parking mjesto. Sva vozila su Električna. Hvala svim učesnicima, Igoru Kolovrat na trudu i organizaciji i RTL-u za uspjeh ove akcije. Uskoro datum reportaže.Hvala na podršci od Narodni Radio za pozivanje svih EV Vozača.We had coordinated action of EV Drivers in Zagreb where EV-s occupied a gas station for 5 minutes as a simbolic guesture to show the other drivers what it means when you cant access a charger. Croatia doesnt have a law to fine drivers who occupy EV Chargers and we are trying to change that.#evchargerisnotaparking #rtl #punionicanijeparking

Gepostet von Tesla Motors Club Croatia am Montag, 9. Dezember 2019