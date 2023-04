(VIDEO) TERMINATORU PUKNUO FILM I KRENUO U AKCIJU! Čekao je tjednima, a onda je stati na kraj ‘neprijatelju’ ispred kuće

Pa i oni najbogatiji su ipak od “krvi i mesa”. Terminator s lopatom u rukama krpa rupe na cesti, da i to smo vidjeli…

Naime, Los Angeles se suočava s nečim što je većini sjevernog SAD-a već dobro poznato: proljetnim rupama na cestama. Umoran od čekanja gradskih ekipa, glumac i bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger odlučio je sam obaviti posao.

“Nakon što je cijelo susjedstvo bilo uzrujano zbog ove ogromne rupe koja tjednima stvara probleme vozačima, izašao sam sa svojim timom i popravio je”, napisao je Schwarzenegger u objavi na društvenim mrežama.

“Uvijek kažem, nemojmo se žaliti, učinimo nešto po tom pitanju”.

Schwarzenegger, koji sad ima 75 godina, može se vidjeti kako lopatom ravna svježi asfalt u prilično velikoj rupi na cesti. Schwarzeneggerov PR rekao je za Associated Press da su on i drugi stanovnici Brentwooda više puta tražili da se popravci dovrše.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023