(VIDEO) RALICA-BOY JURIO KAO MANIJAK! Oštetio je 40 automobila, 10 osoba zavšrilo u bolnici

Autor: Dnevno

Trebala je to biti jedna lagana nedjelja u Ohiju, ali se pretvorila u neviđenu katastrofu. I dalje nije poznato je li riječ o krivoj procjeni ili utjecaju alkohola ili droge kod vozača ralice no on kao i brojni sudionici u prometu taj dan će još dugo pamtiti.

Snježna ralica koja je čistila snijeg na suprotnoj traci autoceste Ohio Turnpike uzrokovala je ogromnu štetu na više od 40 automobila, a desetak osoba je završilo u bolnici. Nasreću riječ je o lakšim ozljedama.

Ubrzo se na društvenim mrežama pojavio i videozapis koji prikazuje snježnu ralicu kako vozi istom brzinom kao i druga vozila dok čisti svoju stranu ceste, bacajući hrpu leda i snijega na suprotnu traku. Incident se dogodio oko 13:46 po lokalnom vremenu.

Štete na automobila su velike. Dok je nekima napuklo samo vjetrobransko staklu, drugi su oštećeni zbog udara u druge vozače i zaštitne ograde.

Glasnogovornik Komisije za infrastrukturu Ohio Turnpikea Charles Cyrill rekao je da je vozač ralice odmah nakon incidenta poslan na obavezno testiranje na alkohol i droge. Trenutačno je na administrativnom dopustu dok je istraga u tijeku.

“Ovo je samo izolirani incident koji uključuje jednog operatera. Ohio Turnpike jedna je od najsigurnijih autocesta u zemlji i posebno je poznata po svojoj sposobnosti da ispuni zahtjeve najtežih vremenskih prilika”, poručili su.