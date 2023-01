(VIDEO) POGLEDAJTE ŠTO SVE VOZI SRPSKA ZVIJEZDA: Ne voli samo konje, i ove ‘zvijeri’ su u igri!

Među velikim sportskim zvijezdama, i ove košarkaške sezone jako sjaji ona Nikole Jokića, koji je i dalje glavni adut Denver Nuggetsa u potrazi za pobjedama na NBA parketima.

Jokić je lani u srpnju stavio potpis na ugovor na pet godina vrijedan sveukupno 264 milijuna američkih dolara, a s novim novcem, bit će mu još lakše financijski pokriti dio svojih strasti izvan parketa, između ostalog, i konje koje jako voli.

Ipak, srpska zvijezda ne voli samo konje. Dragi su mu i automobili, a svoju ljubav prema njima do sada je pokazivao vozeći različite modele, s izborom koji pokazuje da na tome ne štedi.

Kako to izgleda, nedavno je u Srbiji približio Kurir, donoseći odabir pet automobila u kojima je Jokić uživao ili to još uvijek radi.

U ovom odabiru, srpski portal je na vrh smjestio Mercedes-AMG G 63 Brabus, tu je i model Rolls-Royce Cullinan, dva Lamborghinija, Aventador S i Huracan, te Porsche Panamera Sport Turismo Mansory.

Porscheov model ima i Jokiću blisku registraciju, njegov nadimak ‘Joker’ uz broj 15, koji nosi na dresu u Denver Nuggetsima.

Nečime od ovog Jokić se pohvalio sam, kao kada je nedavno bio snimljen za upravljačem Rolls Roycea, što je približio profil kosarka_bez_granica na Instagramu.

Jedan pogled svojedobno je približio i Will Barton, Srbinov bivši suigrač u Nuggetsima, današnji član Washington Wizardsa.

Obojica su preklani pozirali s Rolls Royceovima, a Jokićev ugovor u međuvremenu je postao takav da bi samom sebi takav luksuz ubuduće mogao priušiti još lagodnije.

“He called us Kobe and Shaq. We kind of grew together.” pic.twitter.com/tKIVOTxW5M

— Harrison Wind (@HarrisonWind) November 7, 2021