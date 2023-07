(VIDEO) Pogledajte kako su lopovi bušili gume na naplatnim kućicama i pljačkali vozače

Nema toga što lopovi ne mogu smisliti, a jedan od posljednjih primjera pokazuje kako su smislili i nove metode. Metode na naplatnim kućicama…

Posljednji primjer viđen je u Španjolskoj, gdje su lopovi ciljali žrtve koje dakako nisu ništa sumnjale. Iako vlasti nisu ulazile u detalje, objavile su video koji prikazuje Porsche Cayenne kako se zaustavlja na naplatnoj kućici.

I tako dok je žrtva ometena plaćanjem cestarine, lopov izlazi iz “vozila za praćenje” i brzo buši gumu na Porscheu. Isječak ne prikazuje posljedice, ali Nació Digital izvješćuje da je shema osmišljena kako bi se ljudi zaustavili na mjestu gdje je vozač potom opljačkan.

Vlasti nisu rekle koliko je ova praksa uobičajena, ali su također objavile snimku sličnog napada na jedan kombi. Treba napomenuti kako se ovo ne odvija isključivo na naplatnim kućicama jer drugi snimak prikazuje lopova kako buši gumu na parkiralištu.

Els lladres també aprofiten els peatges per robar-te. Vigila el teu entorn quan t’aturis

Thieves also take advantage of motorway tolls. Keep an eye on your surroundings when you stop #Mossos4Safety pic.twitter.com/DPTisYj4Pg

— Mossos (@mossos) July 18, 2023