(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO ‘MAJSTOR’ GREBE TUĐI AUTO KLJUČEM! Nabildani se istresao na susjednom automobilu

Nerijetko se u velikim gradovima znamo sresti i s tim problemima, ali ne mora to biti nužno vezano uz metropole, događa se to i u manjim sredinama…

Nažalost, nekima je to zabava čini se, možda i smisao života!

Evo jedan primjer. Nabildani muškarac odlučio se ‘obračunati‘ s vratima parkirane Tesle.

Srećom, malo se preračunao. Nije znao da Teslini automobili na vanjskom dijelu imaju kamere koje vlasnici mogu aktivirati i snimiti što se događa u okolini.

Upravo ta kamera snimila je trenutak kada tetovirani muškarac prilazi automobilu i onako poskrivečki ostavlja svoj potpis ključevima na vratima.

PSA: if you’re going to key a Tesla, you should probably not do it while wearing a T-shirt with your company logo and show off your tattoos pic.twitter.com/IvUwXpD5zo

— Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) April 26, 2023