(VIDEO) OVO JE MOGLO ZAVRŠITI TRAGIČNO! Teslina autonomna vožnja nije se obazirala na jako bitnu stvar

Nova čuda tehnologije, s kojima se promet, ali i život pokušavaju napraviti što lagodnijima za ljude, izgleda ipak nisu toliko daleko otišla koliko žele njihovi kreatori.

Tako je pojam autonomne vožnje otišao već dosta daleko, a u svemu prednjači Tesla, koja već dulje vremena s većim ili manjim uspjehom tu tehnologiju testira na cestama.

Ono što je jako bitno kod autonomne, ali i obične vožnje, je zapažanje događanja oko vozila pa su pješaci na zebri i inače dosta ugroženi u prometu, naročito u trenutku kada počinju prelaziti cestu.

Nije stao

Izgleda kako se i autonomna vožnja kod Tesle povodi navadom nekih vozača, da kada vide pješaka koji je upravo zakoračio na pješački prijelaz, prođu ili čak ubrzaju, a isto je napravio i testni automobil suočen s takvom situacijom.

Snimka iz Tesle u vožnji ulicama San Francisca, pokazuje kako je sustav snimio i prepoznao prepreku na pješačkom prijelazu, ali to nije bilo dovoljno da odluči zaustaviti vozilo, nego se umjesto toga automobil nastavio kretati istom brzinom, kao da pješak i nije pokušao prijeći cestu.

One of the most bullish / exciting things I've seen on Tesla Full Self-Driving Beta 11.4.1.

It detected the pedestrian, but rather than slamming on the brakes it just proceeded through like a human would knowing there was enough time to do so. pic.twitter.com/8GISp4jYGp

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) May 14, 2023