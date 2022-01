(VIDEO) OVAKO IZGLEDA ‘DRUGI’ ROĐENDAN: Vozač snimio grdosiju kako pada na cestu, imao je nevjerojatnu sreću

Jedan je vozač snimio prizor koji je lako mogao biti koban.

Naime, na Twitteru je objavljen video u kojem se vidi trenutak u kojem golemo stablo pada na autocestu u Wolf Creeku u saveznoj državi Oregon.

Vozač je u posljednji tren izbjegao udarac stabla, a u usporedbi s onim što je moglo biti, automobil je prošao s manjim oštećenjima – razbijenim vjetrobranom i oštećenim limom.

“Recimo da se vozite kada ogromno drvo počne padati…I uhvatite to na svojoj kameri. Hvala Bogu da nitko nije ozlijeđen”, piše u tvitu.

Službe su kasnije javile da je cesta nakratko bila zatvorena, a hitne službe uklonile su prepreku s ceste koja je otvorena za otprilike 90 minuta. Još se ne zna zašto se stablo srušilo.

Say you’re driving and when a large tree begins to fall…you catch it all on your #dashcam. 😮 That’s what happened yesterday to one of our incident responders. #Thankful one was hurt! @ORStatePolice and a logging crew helped this not become an hours-long traffic incident. pic.twitter.com/wSuZrdXhAv

— OregonDOT (@OregonDOT) December 28, 2021