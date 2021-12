(VIDEO) NOVI ČUDAN TREND: Sve više vlasnika ostavlja na svojim automobilima otvorene prtljažnike, otkriveno i zašto!

Autor: L.B.

Sve se češće u američkoj saveznoj državi Kaliforniji može vidjeti čudan prizor parkiranih automobila s otvorenim poklopcima prtljažnika.

Naime, prošlog je tjedna snimka dva parkirana SUV-a s otvorenim poklopcem prtljažnika postala viralna, a sve upućuje na to da se radi o novom trendu. No, lokalne vlasti sugeriraju vlasnicima automobila da to ipak ne čine.

Ipak, sve veći broj provala u automobile zapravo je uzrok ovog novog trenda.

Iz policije poručuju da je to krivi pristup

Zbog toga vlasnici automobila ostavljaju otvoren poklopac prtljažnika kako bi provalnicima dali do znanja da u automobilu nema ničeg vrijednog. Time žele pokazati kako njihov automobil nije vrijedan provale. To je za Inside Edition potvrdio i jedan od vlasnika SUV-a, rekavši da tako želi pokazati da je kabina u potpunosti prazna.

Međutim, iz policije San Francisca upozoravaju kako je ovo krivi pristup te kako “puno toga može krenuti po zlu”. Naime, moguće je da je vlasnik automobila u pretincu ostavio dokumente, koje na ovaj način provalnici mogu uzeti bez muke.

Provale u vozila su tijekom ove godine porasle za čak 32 posto, dok drugi podaci kažu kako je ovogodišnji porast i dalje visokih 27 posto.

U policiji sugeriraju da vlasnici sami jave ako vide sumnjive osobe te će sukladno dojavama rasporediti policijske ophodnje. No, drugih načina i sredstava za borbu protiv ovog tipa kriminala za sada nemaju.