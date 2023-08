Jedan primjer koji bi se doslovno mogao pronaći i u udžbenicima auto-škola. Nije dovoljno dobro povukao ručnu kočnicu, srećom, tragedija je izbjegnuta…

Jedan slučaj s Hondom Brio zaprepastio je javnost u Indiji, automobil se otkotrljao u jezero dovodeći u opasnost živote oca i njegove 12-godišnje kćeri.

Velika sreća je da je tamo bilo dosta turista pa su ih spasili od utapanja dok je gradski automobil polako tonuo u pozadini.

Snimka s mjesta događaja koja je podijeljena na Redditu i Twitteru prikazuje zastrašujući trenutak kada se mala Honda otkotrlja s litice i pljusne u vodu nakon što udari u stijene.

Na leđa je pao i muškarac koji je pokušavao zaustaviti vozilo, za dlaku izbjegavši stijene.

#WATCH | Picnickers saved a father-daughter from drowning after a car fell into Lodhia Kund waterfall near Indore, Madhya Pradesh

