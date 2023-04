(VIDEO) NAVUKLA ‘LAJKOVE’ ZA MALI ‘TRIK’! Petljala po vratima auta pa ostala iznenađena

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Održavanje automobila sa sobom zna donijeti i jedan problem koji se može riješiti brzo i jednostavno, a u situaciji u kojoj nije znala kako se to radi, to je približila jedna korisnica TikToka svojedobnim videom koji je privukao puno ‘lajkova’, njih 1,7 milijuna.

Radilo se o načinu kako se rješava nakupljene vode koju donosi pranje automobila ili obilna kiša, za što je žena koja je objavila video saznala na primjeru auta svoje sestre. Postalo je jasno da je u vratima bilo dosta vode, a onda je dobila savjet da je ispusti putem otvora za puštanje vode na vratima, nakon čega je mlaz samo krenuo.

Dobila je za to jedan savjet, sve je objavila i pokazala, uz riječi da toga ranije nije bila svjesna.





Vrata auta iz kojih curi nakon što se uklanjanjem zaštite otvori mogućnost puštanja vode bio je približen i drugdje, u objavama videa na YouTubeu.

Bio je to praktičan savjet za one koji za to nisu znali, poput primjera žene koja je na TikToku objavila kako je to izgledalo na sestrinom autu.

Međutim, nije ovo jedini način, kako je prikazao jedan drugi video na YouTubeu, s tvrdnjom postavljača te snimke da je on to na svojem modelu Forda riješio drugačije.

Čovjek u tom videu tvrdi kako nije nužno da se puštanje vode obavi ručno, na način da krene iz otvora nakon što se ukloni zaštita na vratima, već je u svojem primjeru spomenuo dva druga otvora niže na vratima koja je potrebno samo održavati čistim, a voda onda sama izlazi ako se nakupi.









Načina da se ovo napravi ne nedostaje, a neke je i iznenadilo.