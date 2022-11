(VIDEO) MANIJAK NAMJERNO BLOKIRAO HITNU POMOĆ! Pogledajte nevjerojatne poteze bolesnika dok je hitna jurila ulicama…

Nevjerojatan incident potaknuo je interes javnost na društvenim mrežama, a kad je u pitanju ljudska glupost, manijakalnost u ovom slučaju.

Naime, vozač Suzuki Vitare proveo je dan na sudu zbog svog užasnog ponašanja, kada je uhvaćen kamerom kako namjerno ometa vozilo hitne pomoći koje je vozilo na mjesto hitnog slučaja.

Dakle, prema policiji Thames Valleya hitna pomoć South Centrala poslana je da odgovori na poziv o muškarcu koji je pao u nesvijest.

S uključenim svijetlima i sirenama vozilo hitne pomoći preteklo je Suzuki kojim je upravljao Albert Butler, a onda je krenuo šou.

Čini se da ga je očito to razbjesnilo jer je zatim pretekao vozilo hitne pomoći, zaustavio se ispred njega, a zatim pritisnuo kočnicu.

Dok su dva vozila nastavljala istom rutom, Butler je nastavio kočiti ispred vozila hitne pomoći i usporio njezino vrijeme dolaska na mjesto nesreće. Također je odbio propustiti vozilo hitne pomoći, a čak se vozio sredinom ceste.

Albert Butler sentenced to 8 mths (suspended for 18 mths) for dangerous driving & obstructing/hindering a SCAS emergency worker in Maidenhead. He was also banned for 3 years & given a rehabilitation order.

