(VIDEO) ‘IDIOT NE MOŽE KONTROLIRATI AUTO’! Pogledajte što divljak izvodi: ‘Nadam se da će ga tužiti’!

Vozač čiji identitet nije objavljen je ovog tjedna izazvao puno reakcija zbog kaotičnih scena u engleskom Gaydonu, kod tamošnjeg Britanskog muzeja motora. Sve se dogodilo za vrijeme okupljanja Tucked na kojem zaljubljenici uživaju u autima, barem bi trebali uživati.

U ovom slučaju, veselje je nekolicini ljudi izazvao čovjek u jurećem autu koji se izvan kontrole zaletio u gomilu i zabio se u semafor. Nakon jurnjave i udarca, bilo je urlika i padova u okupljenoj manjoj gužvi.

Sve je približio jedan video na TikToku, s reakcijama koje su počele dolaziti.

“Idiot ne može kontrolirati auto. Uništio je raspoloženje na Tuckedu”, stoji u opisu videa.

U komentarima je bio i poziv da jedan od ljudi iz gomile u koju se auto zabio nešto poduzme pravnim putem.

“Taj mladić bi ga trebao tužiti!” stoji u jednom komentaru o vozaču u autu koji je išao nekontrolirano.

Nakon prizora koji je odjeknuo, na svojem profilu na Twitteru javio se Britanski muzej motora sa svojom reakcijom na incident.

“Svjesni smo onog što se dogodilo. Sigurnost na cesti shvaćamo vrlo ozbiljno, a za sada bez dodatnih komentara, ovo ćemo istražiti i reagirat ćemo sukladno tome”, stoji u objavi.

We are aware of an incident that took place on the B4100 today. We take issues of road safety very seriously and whilst we won't be commenting further at this time, we will investigate and act accordingly.

— British Motor Museum (@BMMuseum) April 2, 2023