Velika promjena na benzinskim pumpama: Nezamislivo je što se počelo naplaćivati

Potrošači koji toče gorivo na njemačkim benzinskim crpkama suočavaju se s novim izazovima jer se besplatne usluge koje su nekad bile uobičajene sada često naplaćuju dodatno. Nekada su vozači mogli besplatno koristiti različite usluge, poput puhanja guma, na benzinskim crpkama, ali sada su vlasnici postaja odlučili dodatno naplaćivati te usluge, prateći primjer Shella.

Ova promjena dolazi u svjetlu naglog poskupljenja brojnih proizvoda i usluga zbog gospodarske situacije u Njemačkoj, što dodatno opterećuje građane koji sada moraju izdvojiti više novca za različite usluge, uključujući i one na benzinskim crpkama, javlja Fenix magazin.

