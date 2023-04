VELIKA POBUNA, DIGLI SU ZID NA AUTOCESTI: ‘Želimo manje automobila, reketarite nas cestarinama’

Nekoliko tisuća prosvjednika na jugu Francuske prošloga je vikenda ustalo protiv njima spornih prijedloga za novu autocestu, A69, koja bi povezivala Castres i Toulouse.

Prema procjeni prosvjednika bilo ih je oko 10 tisuća dok je službena brojka policije oko 4 tisuće i 200 ljudi. Zagovornici 53 km duge autoceste, uključujući zastupnika Jeana Terliera, rekli su da je “to pitanje ekonomskog opstanka”, a s njim se slaže i francuska ministrica energetske tranzicije, Agnès Pannier-Runacher.

Na njihovoj strani je i Bernard Carayon, načelnik općine Lavaur, koji je rekao da će autocesta izravno otvoriti 1000 radnih mjesta, a uslijedit će još vezanih poslova.

No, prosvjednici su nezadovoljni, marširali su trasom predložene autoceste, noseći plakate na kojima je pisalo “Manje automobila i manje asfalta”. Ali nisu stali samo na povicima.

🇫🇷 The protesting French, meanwhile, have reached a new level of struggle against the regime. They blocked the A69 highway with concrete blocks. pic.twitter.com/WtZEXFpw0b

— Spriter (@Spriter99880) April 22, 2023