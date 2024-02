Velika novost na autocestama u Njemačkoj, Hrvati bi se mogli iznenaditi kad to vide

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Njemačka se itekako priprema za zeleniji i održiviji promet. Nuklearke su zatvorili, dizelašima odbrojavaju zadnje godine, a sudeći prema novostima na autocestama, bit će to sasvim drugačije iskustvo u odnosu na prije par godina…

Čuveni “autobahn” poznat je po tome što na dobrom dijelu možete voziti bez ograničenja brzine, no naziv se ne odnosi samo na pravce bez ograničenja već na kompletnu njemačku mrežu autocesta.

Piše se o njemu, jer je zanimljiv i u potrazi za zelenim rješenjima za projekte iskorištavanja njegove energije i to instalacijom fotonaponskog sustava snage 33 kW. Nije to prvi put da se ova vrsta instalacije koristi u cestovnoj mreži, međutim do sada je bila integrirani uglavnom na parkiralištima.

Neke će iznenaditi

Naime, pilot objekt nalazi se na Autobahnu 81 na čeličnoj konstrukciji oko 5,5 metara iznad asfalta. Fotonaponski krov dimenzija je 12×14 metara i sadrži nekoliko solarnih panela, koji dolaze iz tvrtke Solarwatt.

Dakle, ako sve bude išlo po planu, projekt koji je najavljen 2020., a godinu dana kasnije sudionici su već proveli prijedlog koji je dobio komplimente Europske komisije, mogao bi početi s radom ovog srpnja.

Savezno ministarstvo prometa odlučilo se za ovu vrstu fotonaponske instalacije jer će proizvedena električna energija biti integrirana izravno u sustav i može se koristiti u radu odmorišta, tunela ili samog Autobahna.









Njemačka ima za cilj pojednostaviti proces proširenja solarnih instalacija preko cestovne mreže. To bi bio jedan od načina za postizanje klimatske neutralnosti.









Inače, ponovo se pokrenula rasprava o ukidanju dionica na kojima ne postoji ograničenje brzine s idejom postavljanjem najveće brzine od 130 km/h čime bi se izbjeglo emitiranje emisija između 1,1 i 1,6 milijuna tona ugljičnog dioksida (CO2).

Međutim, na suprotnoj strani su oni koji su uvjereni da će rastuća prisutnost električnih, hibridnih i plug-in hibridnih automobila pomoći u smanjenju razine zagađenja bez potrebe za smanjenjem brzine.