Vatreni ima milijune na računu, a pogledajte u čemu je došao na okupljanje reprezentacije

Autor: Z.S.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju čekaju posljednja dva ogleda u kvalifikacijama za EURO 2024. godine u Njemačkoj, 18. studenog u Rigi protiv Latvije, te tri dana kasnije u Zagrebu protiv Armenije. ovog ponedjeljka krenulo je okupljanje, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je da je ostao bez Brune Petkovića, dok je upitan i Mateo Kovačić.

“Bruno Petković se vraća u Dinamo, njegova ozljeda nije zaliječena. Sinoć je i Mateo Kovačić osjetio mišić, neće niti on doći u ponedjeljak. Ostaje u Manchesteru kako bi napravio preglede pa ćemo vidjeti. Ivanušec, Kramarić i Juranović su u ritmu, u punom su boljem stanju, ali nemaju punu minutažu kako bi bili u najboljoj formi. Bolja je situacija, ali nije idealna”, kazao je Dalić.





Majer privukao pažnju

Zanimljivo je, inače, bilo gledati reprezentativce dok su dolazili u zagrebački hotel na okupljanje. Posebno je u oči bolo vozilo u kojem je došao Lovro Majer. Naime, iako je u karijeri zaradio pozamašnu svotu novaca on je stigao u nešto starijem modelu Audia A3.

Podsjetimo i na to da uoči završnog raspleta, na vrhu skupine D sa 16 bodova je Turska koja je već osigurala plasman na EURO. Hrvatska i Wales imaju po 10 bodova, dok je Armenija treća sa sedam bodova. Na začelju je Latvija s tri boda.

Teška situacija

Hrvatskoj prvo slijedi gostovanje u Rigi, a zatim domaći ogled protiv Armenije, dok Velšani prvo putuju u Armeniju, a u zadnjem kolu kod kuće dočekuju Tursku.

“Zadnja dva poraza su nam otežala situaciju, ne odlučujemo sami o sebi, međutim moramo razmišljati samo o sebi. Igrali smo slabo, loše, možda su to bile dvije povezane najlošije utakmice otkako sam izbornik. Bilo je loše u najgore vrijeme. Sada je na nama fokus da osvojimo šest bodova, nećemo gledati Wales, gledat ćemo samo sebe”, poručio je izbornik Dalić na novinarskoj konferenciji.

Za nas nema laganih suparnika. Latvija će se željeti dokazati, pokušati napraviti iznenađenje. U Rijeci smo ih dobili 5-0, brzo smo zabili. Bitno je da smo strpljivi. Imaju dosta visoke igrače i opasni su u prekidima. Armenija još uvijek može na EURO, tako da moramo ih ozbiljno shvatiti. No, idemo korak po korak”, kazao je.

Povratak Ante Budimira

Prvi put nakon SP-a u reprezentaciju je vraćen Ante Budimir koji je ove sezone za Osasunu zabio osam golova. “U pravoj je formi, zabija golove, najviše od svih špica. Budimir nikada nije bio otpisan, svojom formom je zaslužio poziv. Imat će sigurno svoju šansu. Bit će puno napadačkih akcija”, kazao je Dalić otkrivši i na kojoj će poziciji igrati Joško Gvardiol.

“U Manchesteru igra lijevoga beka, nosi dodatnu kvalitetu prema naprijed. U iduće dvije utakmice će biti na tvoj poziciji, od Barišića i Sose prema naprijed nisam dobio što sam htio. Neće nam biti toliko potrebna defanziva već ofenziva”, pojasnio je izbornik.









Neće mijenjati formaciju

Istaknuo je i da nema namjeru mijenjati formaciju, usprkos dva posljednja razočaravajuća nastupa.

“Nemamo potrebe nešto tu mijenjati. Ne može nešto što je bilo dobro šest godina, da sada ne valja u dvije utakmice. Iza nas su dvije loše utakmice, ali to nije razloga da se sve mijena iz početka. Raduje me što imamo više dana rada i treninga. Raduje me i bolja forma igrača. Nikada nisam imao više motiva nego sada, nisam izgubio niti milimetra energije i motiva. Nikada jači, nikada više pozitive. Ukazat ću igračima da se ne moraju vraćati na to što je iz nas. Nisam zaboravio biti izbornik niti su oni zaboravili igrati nogomet”, poručio je.