Uz namirnicu koju sigurno imate kod kuće riješite problem smrznutog stakla na autu

Koliko puta se u zimske dane jedva ustanete iz kreveta, spremite se za posao i krenete prema svom autu koji vas čeka na parkingu potpuno zaleđen. Proces čišćenja auta, osim što traje neko vrijeme, uopće nije ugodan za vas, a najmanje za vaše ruke koje se smrznu u rana, hladna jutra.

Danni Scott, bivša novinarka The Mirrora, suočila se s tim dosadnim zadatkom odmrzavanja automobila u hladnim zimskim jutrima. Kako bi pronašla brzo i jeftino rješenje, odlučila je istražiti neobičan trik koji uključuje crveni luk kako bi spriječila stvaranje leda na staklima. Ispričavši svoje iskustvo, Danni je podijelila detalje ovog jednostavnog, ali neobičnog postupka, prenosi The Mirror.

“Odlučila sam provjeriti djeluje li jedan od najjeftinijih trikova ili je on samo mit”, izjavila je Danni, opisujući svoje iskustvo trljanja crvenim lukom po prozoru automobila jedne hladne noći. “Kao što je bilo i za očekivati, luk je bio pomalo smrdljiv, ali sama metoda je bila super brza i laka, čak i u mraku. Loša strana ovoga je što kada ste ušuškani u svojoj toploj kući, trebate izaći na hladan noćni zrak”, dodala je.

‘I tried hack to defrost windscreen with onion – my car stank but it’s worth it’ https://t.co/FI2NxuT2jy pic.twitter.com/WJGa66vfJS

— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) November 28, 2023