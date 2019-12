Ultimativna Osmica, kompaktni ‘lovac-bombarder’ s 333 KS i vektoriranjem pogona 4×4

Autor: Auto Doktor

Prašina oko prezentacije osme generacije bestsellera Volkswagen Golf još se nije stišala, a počeli su pristizati novi aduti iz istog ‘potrfelja…

Željno se očekuju karavanski Variant i sportska verzija GTI, koja bi u osnovnoj verziji mogla raspolagati s 250 KS, a u GTI Performanse s čak 270 KS. No time se iscrpljuju mogućnosti povećanja snage samo na prednjim kotačima…

Klasa iznad je Volkswagen Golf R, koji je već u dosadašnjoj verziji bio ‘napucan’ na 300 KS, s pogonom 4×4 preko Haldex spojke ispred stražnjeg diferencijala. Na tom tragu, ali za ‘tercu višim notama’ svirat će novi model, koji će u Top Gun verziji imati oznaku Volkswagen Golf 8 R Plus.

Dvolitreni turbobenzinac 2.0 TSI bit će tvornički ekstremno friziran na 333 KS, što će specifičnu snagu naviti na 168 KS po litri obujma. Bit će to, dakle, ultimativni kompaktni jurišnik s pogonom 4×4, kojemu će, više od snage moć davati i okretni moment od 300 Nm (pazite, riječ je o turbobenzincu, koji će ti vrijednost zadržavati do blizu 5000/min.

Uz vrhunsku opremu, novost će biti aktivni diferencijal straga s vektoriranjem snage, koji će uz funkciju ‘letećeg starta’ (Launch Control) omogućavati ubrzanje do stotke za samo 4,3 sekunde. Najveće će brzina biti ograničena, jasno, na 250 km/h, a bez blokade Volkswagen Golf R Plus moći će ‘poletjeti’ do 290 km/h.