U travnju prodaja novih automobila i lakih gospodarskih vozila u Hrvatskoj pala čak 87,5 posto u usporedbi s travnjem 2019.

Autor: Auto Doktor

Prema podacima agencije Promocija Plus, od 1. do 22. travnja 2020. u Hrvatskoj je registrirano samo 893 automobila i lakih gospodarskih vozila. Za usporedbu, u istom razdoblju prošle godine bilo ih je 7136, osam puta (!) više, odnosno pad je čak 87,5 posto!

Druga je bitna značajka stanja na automobilskom tržištu, u velikoj krizi izazvanoj pandemijom Covid-19, dodatno raslojavanje tržišta na brendove koncerna Volkswagen (VW, Škoda, Seat, Audi), na koje u travnju 2020. otpada čak 41,8 posto registriranih novih vozila, i ostale. Iz svih ostalih 36 automobilskih brendova bilo ih je ukupno tek 58,2 posto. Samo na Volkswagen (21,4 posto) i Škodu (14,2 posto) otpada više od trećine (35,6 posto).

Od 1. siječnja do 22. travnja 2020. u Hrvatskoj je registriranih 12.888 novih osobnih i lakih gospodarskih vozila, u usporedbi s 21.542 u istom razdoblju 2019., te je ukupni pad 40,2 posto, zahvaljujući rezultatima iz siječnja i veljače (prije razbuktavanja krize).

Na loše prodajne rezultate u sljedećim mjesecima, pad će biti od 85 do 90 posto u usporedbi s istim mjesecima 2019., utjecat će potpuno gašenje dvaju najvećih resursa ‘prodaje’ automobila na Hrvatskom tržištu: ‘kupnja’ rent-a-car tvrtki te izravnog i neizravnog reeksporta (u kojeg se ‘prelijeva’ 40 do 50 posto ‘kupljenih’ za rent-a-car tvrtke, po sustavu ‘buy-back’).

Na ta dva izvora proteklih je godina otpadalo dvije trećine ‘prodanih’, odnosno oko 40.000 registriranih novih automobila godišnje. Najvažniji generator dosadašnjih nevjerodostojnih ‘prodajnih rezultata’ novih automobila, koji zamire, su ‘kupnje’ oko 25.000 novih automobila za rent-a-car tvrtke, prije turističke sezone, uz njihov povrat onima koji su ih ‘prodali’, po dogovorenim uvjetima, nakon turističke sezone.

Potom je 50 do 60 posto tih vozila završavalo na tržištu ‘malo-rabljenih’ vozila, odnosno ‘godišnjaka’, a 40 do 50 posto u neizravnom reeksportu. Premda je teško precizno predvidjeti zbivanja do kraja godine, jer ovise o globalnom razvoju krize pandemije Covid-19) od svibnja do kraja 2020. očekujemo pad oko 80 posto.

Ukupan broj registriranih novih automobila u 2020., sa 62.938 u 2019. godini (bez lakih gospodarskih vozila), u 2020. će pasti na oko 25.000, uz ukupni pad oko 60 posto.