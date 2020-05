U svibnju registrirano 75 posto manje novih automobila nego u lanjskom, najuspješniji VW i Škoda

Autor: Auto Doktor

U prva tri tjedna svibnja 2020., prema podacima agencije Promocija Plus, na hrvatskom je tržištu registrirano 1735 novih automobila, 74,8 posto manje nego u istom razdoblju 2019.

Posljedica je to velike krize izazvane pandemijom Covid-19. Pad je ipak nešto blaži nego u travnju, kad je bio čak 87,5 posto. Na prva dva mjesta tradicionalno su brendovi zastupnika Porsche Croatia: Volkswagen s 258 registriranih novih vozila i 14,87 posto tržišnog udjela i Škoda (205 – 11,82 posto).

Slijede Renault (146, 8,41 posto), Dacia (122 – 7,03 posto), Toyota (104 – 5,99 posto), Peugeot (99 – 5,71 posto)… Među premium brendovima prvi je Audi (48 – 2,77 posto), ispred Mercedes-Benza (42 – 2,42 posto) i BMW-a (42 – 2,42 posto)…

Veliko je razočarenje Fiat, nekad tržišni lider, sa samo 16 registriranih novih automobila. To je ogolilo istinu dosad velikog broja ‘prodanih’ talijanskih automobila u Hrvatskoj, koji se nisu viđali po cestama. Riječ je bila o reeksportu i prodaji za rent-a-car firme.

Još su gore prošle nekad popularne marke – Honda, koja je uknjižila samo 8 primjeraka, Mini 4, Alfa Romeo 3 i Jeep 2.

Loši prodajni rezultate u travnju i svibnju, a tako će vjerojatno biti i sljedećih mjeseci, posljedica su gašenje dvaju najvećih resursa ‘prodaje’ automobila na hrvatskom tržištu: ‘kupnje’ rent-a-car tvrtki te izravnog i neizravnog reeksporta (u kojeg se ‘prelijeva’ 40 do 50 posto ‘kupljenih’ za rent-a-car tvrtke, po sustavu ‘buy-back’).

Na ta je dva izvora proteklih godina otpadalo dvije trećine ‘prodanih’, odnosno oko 40.000 registriranih novih automobila godišnje.

Najvažniji generator dosadašnjih nevjerodostojnih ‘prodajnih rezultata’ novih automobila, koji zamire, su ‘kupnje’ oko 25.000 novih automobila za rent-a-car tvrtke, prije turističke sezone, uz njihov povrat onima koji su ih ‘prodali’, po dogovorenim uvjetima, nakon turističke sezone. Potom je 50 do 60 posto tih vozila završavalo na tržištu ‘malo-rabljenih’ vozila, odnosno ‘godišnjaka’, a 40 do 50 posto u neizravnom reeksportu.

Premda je teško precizno predvidjeti zbivanja do kraja godine, jer ovise o globalnom razvoju krize pandemije Covid-19) od lipnja do kraja 2020., očekujemo pad 70 do 80 posto.

Od 1. siječnja do 22. svibnja 2020. u Hrvatskoj je registriranih 15.105 novih automobila, u usporedbi s 30.402 u istom razdoblju 2019., te je ukupni pad 50,3 posto, zahvaljujući rezultatima iz siječnja i veljače (prije razbuktavanja krize).

Do kraja godine trend će se teško poboljšati, jer su i automobili isporučeni u travnju i svibnju 2020. uglavnom naručeni prije nego što je kod nas buknula kriza izazvana pandemijom koronavirusa. Ukupan broj registriranih novih automobila u 2020., sa 62.938 u 2019. godini, past će na oko 25.000, uz ukupni pad oko 60 posto.

Izvor: Promocija Plus