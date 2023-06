U OVIM AUTIMA VOZE NAJVIŠE DIVLJI! Izašao popis, otkrivena i druga strana priče

Jedno istraživanje, obavljeno u Velikoj Britaniji, pozabavilo se navikama vozača i vozačica, s naglaskom na njihovo ponašanje u prometu i popis marki automobila u kojima voze najpristojniji i najmanje pristojni u toj zemlji.

Iza istraživanja stoji britanska osiguravajuća kuća GoShorty, s podacima koje je objavio Daily Mail, a otkrivaju da je na cestama u Velikoj Britaniji najneugodnija situacija s ljudima koji voze BMW.

Istraživanje je bilo obavljeno na uzorku od 2.000 ljudi koji voze cestama u Velikoj Britaniji, a 50 posto njih izjasnilo se da su najneugodniji oni u BMW-u.

