U kojim su zemljama kupci najviše izloženi riziku kupovanja automobila s vraćenom kilometražom?

Autor: Dnevno.hr

Vozači obično mijenjaju svoje automobile svakih 3 do 5 godina. To znači da kupujemo automobil dva puta u deset godina ili čak i češće, a svaki se puta rizik od prevare ponavlja. Nedavno je platforma s povijestima automobila carVertical pokušala otkriti kako se stopa prevara s kilometražom razlikuje od zemlje do zemlje. Tvrtka je provela istraživanje na gotovo 900 000 provjera povijesti automobila obavljenih u 2021. godini. Dobiveni rezultati pokazuju rasprostranjenost lažnih očitanja kilometraže. No, neke druge stvari koje su pronašli mogle bi vas iznenaditi.

Na temelju podataka, čini se kako je skidanje kilometara najčešće u Latviji. Više od 24 posto vozila provjerenih na carVerticalu u ovoj zemlji imalo je izmijenjena očitanja kilometraže. Ovaj zapanjujući broj sugerira da svaki četvrti kupac rabljenih automobila u Latviji dobiva automobil s kojim su neovlašteno postupali kriminalci.

Drugo mjesto po najvećem udjelu prevara s kilometražom drži Rumunjska. Svaki peti rabljeni automobil ili gotovo 20 posto automobila provjerenih na carVerticalu u Rumunjskoj imalo je problema s kilometražom. Ni situacija u drugim baltičkim zemljama ne izgleda baš najbolje: Estonija je na trećem mjestu po najvećem udjelu rabljenih automobila s vraćenom kilometražom, dok je Litva četvrta. Rusija i Ukrajina također su među zemljama s većim postotkom vozila s lažnim mjeračem kilometraže.

S druge strane, situacija u nekim zemljama srednje i južne Europe izgleda mnogo bolje, ali čak i na čistijim tržištima i dalje postoji veliki broj automobila s vraćenom kilometražom. Svaki deseti rabljeni automobil provjeren na carVerticalu u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji imao je prevaru s kilometražom. U međuvremenu, udio automobila s vraćenom kilometražom u Poljskoj i Mađarskoj dosegao je 12, odnosno 14 posto.

Voditelj odjela za komunikacije u carVerticalu Matas Buzelis napominje da problemi s transparentnošću u Europi godišnje koštaju milijarde eura. Ljudi misle da dobivaju dobru ponudu kupujući jeftino, ali u stvarnosti, ako automobil ima sumnjivu povijest, na kraju će potrošiti puno više na popravke.

“Glavni izvori rabljenih automobila za istočnoeuropsko tržište su Njemačka, Francuska, Belgija, Nizozemska i Italija. Prekogranične transakcije automobila su najrizičnije jer se upravo tu najčešće krivotvore očitanja kilometraže. Skidanje kilometraže na automobilu je tzv. nevidljivi zločin. Prema nekim znanstvenim istraživanjima, zbog toga nastaje ekonomska šteta veća od 9 milijardi eura godišnje, i to samo u Europi”, pojašnjava Buzelis.

Problem je u tome što vlasti ne mogu učinkovito pratiti kriminalce koji su skinuli kilometražu, a postavlja se i pitanje zakona koji propisuju kazne za takve prekršaje. Iako su neke zapadnoeuropske zemlje poznate po velikim novčanim, pa čak i zatvorskim kaznama za prevarante, obično nema dovoljno resursa za rješavanje takvih problema na slabijim tržištima gdje je dob automobila prosječno starija.

Godina 2021. bila je izazovna godina za automobilsku industriju zbog aktualne krize s poluvodičima. Nitko se nije htio riješiti automobila koje su uzeli na leasing jer nije bilo drugog vozila s kojim bi ga zamijenili. Kupci rabljenih automobila i dalje se bore sa značajnim nedostatkom automobila bez mana na tržištu rabljenih automobila.

Prema carVerticalu, do kraja 2022. i dalje će nas mučiti isti problemi. Buzelis ističe koliko je važno provjeriti povijest automobila prije kupnje rabljenog vozila. „Istina je da su poremećaji u lancu opskrbe posljednjih nekoliko godina utjecala na sve manji broj vozila bez mane. Međutim, to nije razlog da se ne odlučite na taj korak. Provjera povijesti automobila može ukloniti mnoge uobičajene prevare s kojima ćete se susresti na tržištu, od kojih je prevara s kilometražom među najčešćima.”

Ne samo da su vozila s lažnim mjeračem kilometara teža i skuplja za održavanje, već mogu biti i vrlo teška za prodati po originalnoj cijeni ili čak jeftinije. Kako kaže stručnjak za automobile, kupci često preplate automobile s netočnim očitanjima mjerača kilometara, i to do 25%. A kako transparentnost na tržištu raste, prodaja takvog automobila bit će sve teža.