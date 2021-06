’U HRVATSKOJ NEMA STVARNO BOGATIH LJUDI’: Rimac o druženjima s milijarderima, ali i iznimnim prilikama za privlačenje investitora

Autor: M.V.

Hrvatska privatna obrazovna institucija, Algebra, bori se za titulu EY svjetskog poduzetnika godine koja se dodjeljuje večeras. Istu, ali i situaciju na tržištu, za RTL Danas prokomentirao je osnivač Rimac Automobila, Mate Rimac. Imaju li šanse, Rimac odgovara: “Mi Hrvati volimo reći da ništa ne valja, da obrazovanje ne valja, a s time se čak i slažem, da bi moglo biti puno bolje i tu je prilika za privatne firme kao što je Algebra da budu brži i bolji”.

On tvrdi i kako u Hrvatskoj ne postoje “pravo bogati ljudi”. “Mi to nemamo uopće na toj razini”, tvrdi pa dodaje kako je on na sličnim događajima uspijevao doći u kontakt s milijarderima čiji su biznisi veći od hrvatske ekonomije.

Što se tiče gradnje kampusa u Svetoj Nedelji, ističe kako gradnja počinje u kolovozu, a sve bi trebalo biti gotovo krajem 2023. godine. Rimac tvrdi kako se nada i da će taj projekt privući i druge investitore u Hrvatsku jer tvrdi, nije mu cilj izgraditi samo uspješnu firmu, nego i privući druge da dođu.

Nevera u akciji

Naposljetku, prokomentirao je i obijesnu vožnju novog automobila Nevera pa govori kako je takvo ponašanje neprihvatljivo te da su nakon toga sve kupce stavili pod nadzor. “U tom slučaju se radilo o zaposleniku firme i neki mediji su objavili njegovo ime, ali ja radije ne bih kolegu na televiziji prozivao. Ali nadam se da će biti kažnjen. Razgovarao je s policijom kao i bilo tko drugi”, zaključuje.