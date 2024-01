Totalni kolaps električnih autobusa u poznatom gradu, a za sve je kriva samo jedna stvar

Norveška je zemlja s najvećim brojem električnih automobila po broju stanovnika, a u planu ove nordijske zemlje je potpuna zabrana auta na benzinski ili dizelaški pogon već za dvije godine.

Međutim, ni u toj zelenoj europskoj prijestolnici stvari uvijek ne idu glatko, prema planu. Tako Euronews navodi da su im električni autobusi paralizirali grad baš uoči dočeka Nove godine, kao i da je cijeli javni prijevoz nakratko bio paraliziran.

Iako su gradske vlasti nedavno izdvojile čak 100 milijuna eura za kupnju 180 novih električnih autobusa, kako bi se dodatno smanjila emisija štetnih plinova, pravi su kolaps izazvale jako niske temperature koje su se kretale od -7 do čak -14 stupnjeva Celzijusevih.

The cold has paralysed the new electric bus fleet in Oslo.That’s millions just sitting idle due to -7 -14 C temperature,”tweeted one account.

“Another electric bus failure.They can’t run below -11C! 320 buses taken out of commission,”quipped another user.https://t.co/bH4HvelRLM

— M K (@Martini53) January 2, 2024