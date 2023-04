TKO KAŽE DA JE KRIZA? Veliki porast prodaje novih automobila u Hrvata, evo što se najviše kupuje

Autoindustrija je čudna biljka, stalno se proizvođači žale kako pada prodaja novih modela, dok cijene rastu, a onda po podatcima Promocije plus, Hrvati kupuju više novih automobila nego u istom razdoblju prošle godine.

Tako je od siječnja do kraja ožujka prodano 13.247 novih putničkih automobila, što je 35,7 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je samo u ožujku prodano njih 6274 ili 61,6 posto više u odnosu na prošlogodišnji ožujak.

Prošle godine je u tom razdoblju laičkim rječnikom prodano 9763 nova vozila, što je 3484 vozila manje nego u prva tri ovogodišnja mjeseca. Samo u ožujku lani prodana su 3882 nova automobila, što je 2392 modela manje nego u trećem mjesecu 2023. godine, pokazuju najnoviji podaci.

Clio i VW na vrhu

Već tradicionalno Hrvati najviše vjeruju Volksvagenu te je njihovih vozila prodano 1426, na drugom je mjestu Renault s 1418 prodanih novih vozila, treća je Škoda s 1262 prodana automobila, dok je Kia prodala 1038 vozila, a Dacia 981 vozilo.

