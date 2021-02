Vozili smo: Tehnološki napredan Japanac s potpisom Hrvata troši poput odlikaša, a tako se i ponaša na cesti

Na spomen hibrida prva misao pada na velike SUV-ove ili bar na crossovere, no oni sada dolaze i u manjem pakiranju.

Japanci su do nedavno odbacili dizele te se okrenuli hibridima koje su odlučili ubaciti i u male gradske automobile. Tako je nastala Toyota Yaris koja je rezultat spoja japanske tehnologije i hrvatskog dizajna. Radi se o četvrtoj generaciji ovog mališana koji je na sceni više od 20 godina.

Dobro ste pročitali, za izgled ovog Yarisa zaslužan je Hrvat. Njegovo ime je Mario Majdandžić, a kako kaže, inspiraciju je pronašao u zrnu grahovice i biku. Možda oko prosječnog promatrača to ne vidi, ali i ne treba.









Bitno je da auto izgleda fenomenalno, a ovaj je jedan od takvih. Dokaz tomu su i brojni pogledi prolaznika kojima se očito svidjela ova dvobojna crveno-crna kombinacija.

Dok s boka Yaris djeluje “milo“, sprijeda je dosta agresivniji. Tome pridonose velika LED svjetla i oštre linije branika.









Straga je slična situacija. Dominiraju velika svjetla i lukovi iznad kotača koji izgledaju poput bokova. Po svemu viđenom novi Yaris stvarno je novi, odnosno potpuno je drugačiji od prethodnika. Iako je pet centimetara kraći, isto toliko je i širi te je više mjesta za putnike.

Na prvu, Yaris unutra djeluje praktično. Puno je pretinaca i polica gdje možete odložiti stvari. Treba pohvaliti sjedala koja su u kombinaciji kože i tkanine te su izuzetno udobna, a sam položaj za upravljačem je odličan.









Naravno, ovo je Toyota i napravljena je kvalitetno. Oko vas se nalazi mekana guma s detaljima kože, a vidljive plastike je malo za automobil ove klase.

Ispred vozača nalazi se instrumentalna ploča podijeljena na tri ekrana od kojih dva izgledaju kao da su uzeta sa skutera. Originalno. Stvari su jednostavne, lijevi ekran pokazuje koliko ekonomično vozite, desni kojom brzinom vozite, a srednji je ujedno najmanji te sadrži sve ostale informacije o vožnji i automobilu koje će vam trebati.

Ipak, te ekrane praktički i nećete koristiti u vožnji jer je ovaj model opremljen head-up displejom koji na staklu projicira vaši brzinu, prometne znakove te ostale potrebne podatke. Ono što je nekada bilo rezervirano za skupocjene luksuzne automobile Toyota je odlučila staviti i u gradske mališane.

Kada bacite pogled prema konzoli prvo što vidite jest veliki glavni ekran koji je osjetljiv na dodir, ali ima i fizičke tipke za lakše snalaženje u vožnji.

Toyota nije, poput većine proizvođača, u manji auto ugradila i manji ekran nego u Yarisu dobijete isti onakav kao i u velikom Hiluxu. Sam ekran djeluje „klasično japanski“ i ne izgleda kao da je zadnja riječ tehnike, no srećom tu su ANDROID AUTO i APPLE CAR PLAY za spajanje mobitela preko kojeg možete koristiti i navigaciju.

Volan je ugodan i ima mnoštvo tipki što znači da je ovaj automobil opremljen svom silom sigurnosne opreme. Tu je automatsko kočenje, sustav držanja u traci, adaptivni tempomat, stražnja kamera, sustav predsudarne zaštite kao i središnji zračni jastuk koji sprječava sudaranje vozača i suvozača u slučaju bočnog udara. Ukratko, maleni Yaris velik je po pitanju sigurnosti.

Straga ne treba očekivati velika prostranstva, no prosječna odrasla osoba trebala bi se udobno smjestiti na stražnjoj klupi jer ima dovoljno mjesta za noge i glavu.

Što se prtljažnika tiče, na raspolaganju vam je 286 litara prostora što je negdje u prosjeku klase.

Stražnja klupa se lako obara te tako dobivate ukupno 947 litara tovarnog prostora, ali minus je što pritom ne dobivate i potpuno ravnu podnicu.

Kao što smo rekli na početku, Toyota je izbacila dizele, što znači da na raspolaganju imate benzinca od 125 KS i hibrid. Mi smo na testu imali hibrid kojeg pokreće 1,5 litreni benzinac koji uz pomoć elektromotora daje 116 KS, a snagu prenosi putem bezstupanjskog CVT automatskog mjenjača.

Toyota je usavršila hibride koji rade tako da pri laganijoj vožnji koristi samo bateriju, a kada mu zatreba snage pali benzinski motor. Baterija se puni motorom, a možete ju puniti i sami i to kočenjem jer koristi regenerativnu energiju koju vraća natrag u bateriju. U praksi to djeluje vrlo jednostavno.

Tako je Yaris pri niskim gradskim brzinama nečujan, ali zna biti bučniji pri jačem pritisku gasa zbog svojih tri cilindra i CVT mjenjača.

Ono što treba istaknuti u gradu jest njegova okretnost. Naime, Yaris ima možda i najmanji okretni luk u klasi što ga čini savršenim za manevriranjem uskim gradskim ulicama.

Potrošnja, naravno, ovisi o načinu i mjestu vožnje. U gradu smo više od 50 posto kilometara napravili na struju te je potrošnja bila 4,5 litara na 100 kilometara. Na otvorenoj cesti i autocesti Yaris troši više benzina, a manje bateriju te se potrošnja penje na iznad šest litara. Nama je na testu prosječno trošio poput pravog odlikaša – čistih 5,0 l/100 km.

Yaris nije ugodan za vožnju samo u gradu nego i van njega. Na autocesti je iznenađujuće tih i uglađen tako da nema nadvikivanja sa suputnicima čak ni pri većim brzinama.

Kada je u pitanju sam osjećaj za volanom možemo slobodno reći da je neočekivano zabavan u borbi sa zavojima. Ne treba stoga čuditi da je Toyota od ovog modela stvorila i sportsku verziju – Yaris GR koji nudi 260 KS, no o njemu nekom drugom prilikom.

Što na kraju reći o novom Yarisu? On je hibrid koji je i zabavan u vožnji. On je okretan gradski auto koji je tih na autocesti. On je malen, a siguran poput sefa. I za kraj, početna cijena ovog odlikaša iznosi 132.000 kuna što ga čini najpovoljnijim hibridom u klasi. Yaris, sjedi, pet.

Specifikacije:

Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Paket opreme: Premiere Tech

Motor: Benzin + elektro, 3 cilindra, 1490 ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 116 KS

Okretni moment: 141 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,7 sek

Maksimalna brzina: 175 km/h

Mjenjač: Automatski, e-CVT

Prosječna potrošnja na testu: 5,0 l/100km

CO2: 73 g/km

Početna cijena modela: 106.400,00 kuna

Cijena testnog modela: 165.700,00 kuna.