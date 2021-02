Vozili smo: Praktičan poput švicarskog nožića i tehnološki napredan poput pravog Japanca spreman je na sve zadatke

Autor: Andrej Jelušić

Znate li koji je četvrti najprodavaniji automobil na svijetu u 2020. godini? Golf? Octavia? Dacia? Ni blizu.

Riječ je upravo o modelu koji smo imali na testu imena – Honda CR-V. To ga ujedno čini i drugim najprodavanijim SUV-om na planeti u protekloj godini. Ovu petu generaciju Hondinog terenca već smo imali priliku testirati, no sad je na red stigla i njegova hibridna verzija. Da je riječ o ozbiljnom modelu govori i činjenica da je ovo jedan od prvih SUV-ova na tržištu, predstavljen davne 1995. godine, davno prije negoli su postali popularni.

Ovaj se model uvelike razlikuje od svojih prethodnika jer djeluje agresivnije, nabildanije i muževnije ako smijemo reći. Oštre linije koje kao da su rezane samurajskim mačem protežu se duž cijelog vozila. Sprijeda dominiraju “namrštena“ LED svjetla koja otkrivaju njegov sportski duh.

Na njemu nema ničega lažnog i sve što vidite ima funkciju, poput velikih LED svjetala koje krase stražnji kraj vozila. Japanci ne vole pretjeranu šminku i sve mora imati svoju svrhu. Upravo je takav i CR-V koji, moramo priznati, izgleda odlično.

Ista misija vidljiva je i u unutrašnjosti gdje je funkcionalnost iznad svega. Nećete tu naći lažnu kožu ili ekrane koji će vas vizualno očarati. Ono što je važno jest da sve djeluje čvrsto i kvalitetno, a Honda to i jest.









Jednostavno, sjedeći za volanom imate osjećaj da je nezaustavljiv. Glavni ekran mu je možda i najveća boljka ukoliko patite na najnoviju tehnologiju. Dovoljno je velik i ima gotovo sve funkcije koje moderno doba nudi poput navigacije no djeluje pomalo zastarjelo.

Ništa što nismo navikli od Japanaca koje se vode logikom: “Ako radi zašto mijenjati?“ Za one kojima se ne sviđa dizajn glavnog ekrana mogu spojiti svoj mobitel putem aplikacije APPLE CAR PLAY i ANDROID AUTO te uživati u blagodatima svog pametnog telefona na ekranu Honde.

Instrumentalna ploča ispred vozača je digitalna i djeluje modernije od središnjeg ekrana. Funkcija i informacija je bezbroj i svatko može pronaći ono što ga zanima. Nama je najzanimljivije bilo gledati kako se prazni, odnosno puni baterija prilikom kočenja jer, kao što smo rekli, ovo je hibrid.









Ono što moramo pohvaliti je položaj za volanom. Sjedi se povišeno kao i u svakom SUV-u, ali ste ugodno zavaljeni u sjedalu. Nema onog osjećaja visine i odvojenosti od ceste koji je čest u ovoj klasi. Osjeti se Hondin sportski duh.

Prostora je, kao što je i za očekivati, puno. Tu su i veliki pretinci u kojima možete odložiti i veće predmete. Prostora ima i za glavu i za noge gdje god da sjednete.

Na stražnjoj klupi se udobno mogu smjestiti čak i tri osobe, a vrata se otvaraju pod kutom od 90 stupnjeva pa je ubacivanje većih stvari poput dječje sjedalice lak posao.

CR-V dolazi i sa sedam sjedala, ali ne i u ovoj hibridnoj verziji. Prtljažnik je velik te nudi 940 litara prostora.









Spuštanjem stražnjih sjedala dobivate pravo prostranstvo, odnosno 1945 litara. Pod je ravan što olakšava utovar većih i duljih predmeta.

Osim kvalitete i sportskog karaktera Honda je poznata i po naprednoj tehnologiji. CR-V nije izuzetak. Tu su brojne sigurnosne značajke poput automatskog kočenja, adaptivnog tempomata, stražnje kamere, parking senzora i drugih.

Nabrajati bismo mogli još dugo, ali ono što moramo istaknuti jest da ovaj CR-V vozi sam. Dobro, nije to u potpunosti autonomna vožnja da možete čitati Dnevno dok vozite auto, ali je jedna od najnaprednijih na tržištu. Na vama je samo da odaberete maksimalnu brzinu i udaljenost od vozila ispred. Honda će zatim pratiti kolonu, usporavati, ubrzavati, kočiti (stati ako treba), ali i skretati u zavojima. Ruke su obavezne na volanu inače će sustav upozoravati te se isključiti.

Da budemo jasni, Honda vas neće samo bacati od jedne crte do druge nego vas precizno držati na sredini trake. Svaka čast na tehnologiji Honda!

Ako ste mislili da samo Toyota proizvodi hibride više od 15 godina onda vas moramo ispraviti jer je i Honda među pionirima ove tehnologije. I to se i vidi.

Rekli smo da je CR-V napredan automobil tako da dizela nema u ponudi. Tu su benzinac i ovaj hibrid koji kombinira snagu dvolitrenog benzinskog i elektro motora koji daju ukupnu snagu od 184 KS. Do “stotke“ mu treba 9,2 sekunde, a snaga se prenosi putem CVT automatskog mjenjača koji zna biti bučniji pri jačem pritisku na gas, no zato je u gradu nečujan.

Potrošnja? Na našem test koji je uključivao razne uvjete vožnje ona je iznosila 7,2 l/100km što je impresivno za automobil ove mase. Nije plug-in hibrid tako da nema punjenja kablovima nego se baterija puni putem benzinskog motora, ali to radite i sami i to kočenjem.

CR-V ima regenerativno kočenje što znači da “izgubljenu“ energiju vraća natrag u bateriju. Iza volana nalaze se pedalice kojima određujete koliko će energije skupljati prilikom kočenja, ili jednostavnije rečeno, koliko ćete kočiti motorom.

Što se same vožnje tiče, gotovo da nema terena gdje se CR-V ne snalazi. U gradu je tih i uglađen jer se vozi uglavnom na struju. Na autocesti djeluje samouvjereno, a zahvaljujući pogonu na sve kotače bez problema osvaja i zahtjevnije i nepristupačnije terene. Ono što oduševljava je njegova preciznost u upravljivost na zavojitim cestama. Rekli bismo da je jedan od zabavnijih SUV-ova koji vas tjera da se ponekad zaigrate. Ne čudi jer ipak je u pitanju Hondin DNK.

Na kraju dolazimo do cijene. Testirani model košta nešto iznad 300.000 kuna. Naravno, nije malo no ipak se radi o praktičnom vozilu koje je spremno na sve. Bilo da se vozite gradom u tišini ili da vikendom poželite otići na izlet u malo izazovnije krajeve. CR-V je sve u jednom i to uz tehnologiju koji mnogi još razvijaju.

Specifikacije:

Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD

Paket opreme: Elegance Navi

Motor: Benzinski + elektro, 4 cilindra, 1993 cm3

Pogon: Svi kotači

Snaga: 184 KS

Okretni moment: 315 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,2 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski, CVT

Prosječna potrošnja na testu: 7,2 l/100km

CO2: 126 g/km

Cijena početnog modela: 271.516,41 HRK

Cijena testnog modela: 316.022,80 HRK