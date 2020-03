Vozili smo: Francuski zavodnik idealna je krstarica koja voli zavoje

Autor: Andrej Jelušić / Ines Brežnjak

Peugeot 508 je model koji spada u sam vrh ponude ovog francuskog proizvođača. Dovoljno je samo naglasiti kako se radi o nasljedniku legendarne 504-ke iz 1970- ih godina.

Novi 508 nudi velik dizajnerski odmak od prethodnika. Djeluje kompaktnije i oštrije, jednom riječju – bolje. Iako je kraći, niži i lakši nudi više prostora. Dizajn je zavodljiv, pomalo hrabar, ali se itekako isplatio.

Dizajn

Iako je riječ o karavanskoj izvedbi, kao i kod većine francuza, naglasak je na dizajnu. Novi 508 nudi sportski, pomalo kupeovski izgled. Na prvi pogled djeluje vrlo nisko, kao da je „zalijepljen“ za cestu.

Stražnji dio krase tamna LED svjetla, dok sprijeda duge diode izgledaju kao da grizu asfalt. Sportska oprema naziva GT Line donosi i 18 inča velike aluminijske naplatke koji sjajno nadoponjuju cjelokupan izgled auta.

Unutrašnjost

Suvremeni dizajn nastavlja se i na unutrašnjost koju krase fini materijali poput drveta i kože. Sjedi se vrlo nisko, dok su svi instrumenti okrenuti prema vozaču.

U kokpitu je vrlo malo fizičkih tipki, a njime dominira veliki 10 inčni ekran osjetljiv na dodir koji, iako vrlo pregledan, ne daje onu brzinu odaziva kakvu smo navikli na našim pametnim telefonima. Valja pohvaliti ozvučenje u automobilu te opciju Apple Car Play te Android Auto.

Položaj za upravljačem je vrlo dobar, a tzv. iCockpit instrumentalna ploča veličine čak 12 inča je smještena iznad volana, kao i u ostalim Peugeotovim modelima te nudi mnoštvo opcija personifikacije. Malo niže osobe će možda imati problema vidjeti cijelu ploču zbog niskog sjedišta, no sve je zapravo stvar navike.

Volan je mali, sportski poput onih iz F1 bolida te osim što sjajno leži u rukama nudi i dobar osjećaj upravljivosti. Sportska sjedala lijepo drže putnike na mjestu, a zbog pomalo kupeovske siluete kabina djeluje pomalo zatvoreno.

Praktičnost

Iako stavlja naglasak da dizajn ovaj Peugeot ne štedi na prostoru. Prtljažnik nudi automatsko otvaranje pritiskom na gumb ili mahanjem nogom ispod stražnjeg branika, a veličine je 530 litara što ga stavlja u sredinu klase. Spuštanjem svih sjedala dobiva se velikih 1780 litara prostora. Plus mu je svakako što je nizak i ravan što jako olakšava utovar i istovar stvari.

Stražnja klupa nudi dovoljno mjesta, no nešto manje negoli ostali karavani tog ranga. Vrata se otvaraju jako široko što ulazak i izlazak čini lakšim, a i samo postavljanje dječje sjedalice ne bi trebao biti problem. Tu su i dva USB utora za putnike straga.

Motor

Na testu smo imali najjaču dizelsku verziju s dvolitrenim motorom snage 180 „konja“ te čak 400 Nm okretnog momenta što se itekako osjeti prilikom dodavanja gasa. Do „stotke“ mu treba 8,4 sekunde, a oni željni žustrijeg ubrzanja morat će se okrenuti benzinskom motoru od 225 konjskih snaga.

Snagu prenosi putem 8-stupanjskog automatskog mjenjača koji radi savršeno uglađeno, a tu su i četiri moda vožnje, NORMAL, ECO, KOMFORT i SPORT. Volan daje vozaču dobru povezanost s vozilom te automobil lijepo klizi kroz zavoje.

Cijeli auto djeluje „njemački“ čvrsto, a idealan je za autocestu gdje radi tiho i ugodno. Jedino kada zna biti malo bučniji jest pri višim obrtajima, a ukoliko se nalazi u SPORT modu vožnje čuti ćete pravi, zapravo umjetni zvuk jer on ne dolazi iz motora nego iz zvučnika.

U gradu zna biti malo tvrđi, ali razlog su veliki naplatci dok sveukupno prevladava poznata francuska udobnost. Valja napomenuti i da ovaj motor nudi sjajan omjer između snage i potrošnje koja se na našem testu vrtila oko 6,7 litara. Uz nabrojano, ovaj model nudi i mnoštvo sigurnosne opreme poput sustava kontrole trake, automatskog kočenja, sustava upozorenja mrtvog kuta itd.

Zaključak

Peugeot 508 zaista je premium proizvod koji napada sam vrh klase. Cijenom od 338 tisuća kuna nije jeftin, ali je svakako riječ o vrhunskom automobilu koji stoji iza te cijene.

Specifikacije:

Peugeot 508 SW GT BlueHDi 180 S&S EAT8

Paket opreme: GT Line +

Motor: Dizelski, 4 cilindra, 1997 cm3

Pogon: Prednji

Snaga: 180 KS

Okretni moment: 400 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,4 sek

Maksimalna brzina: 231 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 6,7 l/100km

CO2: 110 g/km

Cijena testnog modela: 338.130,00 HRK

Iz ženskog kuta

O ukusima se ne raspravlja, no karavan nikada nije bio moj prvi izbor automobila. Sve dok nisam upoznala šarmantnog Francuza, markantnih vanjskih linija koji ne da osvaja na prvu, već svojim izgledom, a kasnije i vožnjom, ostavlja snažan dojam na svakoga. Uostalom, baš kao tipičan Francuz, onaj koji će vas kupiti slatkim riječima i šarmirati svojim manirama, takav je i šarmer koji izlazi iz francuske tvornice automobila – Peugeot 508 SW.

Nije to bila ljubav na prvi pogled; do ljubavi je došlo tek kada sam sjela u njega i kada je vožnja krenula, no neka je iskra frcnula već onog trenutka kada sam ugledala taj automobil. Iako prenizak za moj ukus, njegov elegantan i kompaktan izgled tamnoplave boje te upečatljiva prednja maska na kojoj se ističu svjetla u obliku kljova, prvo je što ćete primijetiti i što će vas privući na ovom vozilu. „Moćno i impresivno“, pomislila sam u trenutku kada se spremala isprobati Francuza koji me već na prvu ostavio bez teksta.

Kada otvorite vrata, upoznat ćete jednu novu dimenziju luksuza, koja je napravljena isključivo da ugodi vozaču. Predivna led svjetla provučena po nekim krucijalnim mjestima u prednjem dijelu vozila odlično se uklapaju u tamni ambijent koji dominira iznutra.

Iako sam u automobil planirala ući elegantno i damski, scena je ipak ispala malo drugačija. Ispostavilo se da potpetice i jako niska sjedišta nisu baš idealna kombinacija za to. Sve je skupa više izgledalo kao da me netko bacio na sjedalo, ali dobro – nije kriv automobil, već moja kriva procjena. Ipak, u tom trenutku sam se počela pitati jednu stvar: ako su sjedala niska, kako ću, pobogu, uopće voziti? Odnosno, kakva će mi biti preglednost ceste?

No, po tom je pitanju Peugeot zaista napravio majstorski posao. Vozač svoje sjedalo može podesiti na bezbroj načina, tako da svatko može namjestiti idealnu poziciju koja omogućava savršenu preglednost. I, ‘et voilà’! Koliko god sam mislila da će karavan biti moja noćna mora, ispostavilo se da je bio najpregledniji od svih kako naprijed, tako i odostraga gdje je ipak malo duži od ostalih automobila.

Sama su sjedala malo tvrđa, no udobna, dok su navlake na njima napravljene od materijala nalik baršunu. Tkanina je mekana na dodir, do te mjere da sam samu sebe u jednom trenutku uhvatila kako hipnotizirano diram sjedala. Očarala su me. Žene pate na dobar materijal, a ovo je definitivno bio takav.



Glavni ekran lagano je zaokrenut prema vozaču, kako biste mogli nesmetano uživati u svim njegovim pogodnostima. Mrvicu lošiju rezoluciju nadomjestit će piano tipke, koje služe za biranje opcija ekrana.

Kamera koja služi za parkiranje u rikverc je odlična. Naime, moja ponekad loša procjena parkiranja često me dovede u situaciju da se uparkiram tek nakon nekoliko manevara, no prilikom testiranja ovog automobila, to nikako nije bio slučaj.

Pretinci solidne veličine odlično su mi poslužili za odlaganje sitnica tipa ključeva i mobitela, a nakon dugo vremena, konačno sam vozila automobil u čija vrata stane boca za vodu, bez da je morate stavljati u vodoravni položaj. Velik plus i pohvala, jer nisam osoba koja voli stavljati boce kod mjenjača, gdje se standardno nalazi prostor za njih.

Vozaču i suvozaču proizvođač je u ovom modelu dao puno komocije, no isto je i u stražnjem dijelu, koji je napravljen tako da putnici uživaju u luksuzu i komociji, na malo povišenijoj klupi nego što je prednja.

Ustaljeno je razmišljanje da je idealan gradski automobil neki mali, kojeg možete uparkirati bilo gdje. No, Peugeot 508 SW ruši te predrasude. Uglađen automatski mjenjač riješit će vas nepotrebnog stresa kada upadnete u velike gužve, a prednost ovog automobila je jako puno prostora u prtljažniku. Obavljanje velikog shoppinga njime je, kako bi Amerikanci rekli, ‘peace of cake’. Nema što u njega ne stane, a ako preklopite stražnja sjedala, komotno u tom prostoru možete i spavati, ali i prevoziti neke velike stvari.

Kada se sve zbroji, Peugeot 508 SW, unatoč činjenici što je sportski automobil, prikladniji za mušku populaciju, zapravo je idealan za žene koje uživaju u galantnosti i eleganciji. Pregledan, divan u vožnji te dovoljno velik za sve ženske (ne)potrebne stvari, oduševit će vas čim ga isprobate. Njegova će vas dužina možda na prvu odbiti, no tek kada ga upoznate iznutra, shvatit ćete sve benefite ovog šarmantnog Francuza…