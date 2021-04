TOYOTA C-HR 2.0 HYBRID GR SPORT: Provjerena tehnologija koja misli na vaš novčanik i okoliš sada osvaja i dizajnom

Autor: Andrej Jelušić

Mnogi su novi auti magnet za oči na cesti. No, za rijetko kojim su se glave okretale kao za ovim modelom. Da stvar bude bolja, ne radi sebi o potpuno novom modelu.

Naime, Toyota C-HR možete vidjeti na nadimak cestama od 2017. godine, ali ju još niste vidjeli u ovakvom izdanju. Radi se o paketu opreme GR SPORT koji ćete teško zamijeniti za “običan” model.

Savršena kombinacija

Kako smo rekli, GR SPORT je paket opreme što znači da su promjene vidljive kako izvana, tako i iznutra, ali ne i pod haubom gdje se nalazi provjereni hibrid. No, do njega ćemo doći kasnije.

Krenimo prvo od najupečatljivijih promjena u odnosu na standardni model. Prvo što ćete zamijetiti su veći naplatci od 19 inča te mnogo crnih detalja. I ovaj C-HR dolazi u karoseriji s dvije boje tako da se crni detalji sjajno uklapaju.

Sprijeda su već prepoznatljiva LED svjetla s, ponovo, crnom maskom. Crni krov vodi nas do stražnjeg dijela automobila koji izgleda još agresivnije i opasnije. Sve u svemu, mora se priznati kako mu ova kombinacija crne i crvene jako dobro stoji.









Oprema koja budi sportaša u vama

Da C-HR nije samo šminker izvana vidjet ćete čim sjednete u njega. Prvo će vas zagrliti sportska sjedala u kombinaciji kože i alkantare, a tu su i brojni drugi detalji poput crvenih šavova na volanu, ručici mjenjača, ali i samim sjedalima.

Ova verzija opreme stvarno budi sportaša u vama, a nama se najviše dopala GR oznaka na gumbu za paljenje motora. Unutra se najviše ističe glavni ekran veličine 8 inča koji je podignut iznad kokpita.

Neće vas oduševiti svojim dizajnom ili grafikom no nudi apsolutno sve što trebate. Za one zahtjevnije tu je opcija spajanja mobitela putem sustava ANDROID AUTO ili APPLECARE PLAY koji omogućuju korištenje aplikacija s pametnog telefona. Na taj način možete, primjerice, koristiti Google Maps koji je dosta ažurniji i precizniji od ugrađene navigacije. Plus su i fizičke tipke s s obje strane ekrana koje uvelike olakšavaju njegovo korištenje u vožnji.









I dok je glavni ekran velik, onaj ispred vozača je malen te se “sakrio” između analognog brzinomjera i okretomjera, tj. kazaljke koja pokazuje koliko ekonomično vozite u ovoj hibridnoj verziji. Nudi sve potrebne i nepotrebne informacije, no grafika je malo japanski suzdržana.

Moramo pohvaliti volan koji je sportski, kožni s rupicama radi boljeg gripa. Na njemu su razne tipke pomoću kojih upravljate svime u vozilu pa tako i adaptivnim tempomatom.

Visoka razina sigurnosne opreme

Kad smo kod adaptivnog tempomata C-HR GR SPORT je prepun sigurnosne opreme koja kod Toyota postaje standard. Tako je tu još i sustavno automatskog kočenja, sustav upozorenja izlaska iz traka, parkirni senzori, kamera za vožnju unatrag te još mnogo toga.

C-HR nije tako velikodušan prema putnicima straga koliko je prema onima na prednjim sjedalima što se prostora tiče. Ali to je i očekivano za auto koji nosi SPORT u svome imenu. Ipak, stvarno stanje nije toliko loše koliko se čini s obzirom na mala stražnja stakla i crnu tkaninu krova i unutrašnjosti što doprinosi dojmu skučenosti.









Prtljažnik je nešto manji od prosjeka klase sa svojih 358 litara prostora dok spuštanjem stražnje klupe dobivate 1102 litre.

Ispod njega nalaze se pretinci u koje možete odložiti manje predmete što je vrlo praktično i korisno.

Također, dio prtljažnika zauzima i JBL pojačalo za zvučnike, no to vam neće previše smetati kad do vas dopre kristalno čist zvuk s radio postaja.

Provjereni hibrid

Već i vrapci na grani znaju da Toyota više ne proizvodi dizel motore. Zato oni koji žele uštedjeti koju kunu po kilometru, a pritom i biti ekološki osviješteni, mogu izabrati upravo ovaj motor koji smo mi imali na testu.

Riječ je o hibridu, odnosno kombinaciji benzinca i električnog motora kojeg je Toyota dovela do savršenstva, a koji zajedno daju respektabilnih 184 KS. Do “stotke” ubrzava za 8.2 sekunde dok mu je maksimalna brzina elektronski ograničena na 180 km/h.

Spomenuli smo da je štedljiv, no to ovisi koliko se vozite na elektro motor. U gradskoj vožnji, gdje se na bateriju vozite više od 50 posto vremena, potrošnja pada ispod 4 litre na 100 kilometara. Naš je prosjek na testu iznosio 5,4 litre što znači da će malo tko žaliti za dizelašima.

Cijela motorizacija je uperena s automatskim CVT mjenjačem koji radi nečujno i uglađeno, ali pri oštrijoj vožnji zna biti bučan. Kad smo kod oštrije vožnje C-HR pristojno leži u zavojima, no iako nosi oznaku GR nemojte očekivati da će ih upijati poput Yarisa GR jer ipak je riječ samo o paketu opreme.

U gradu ćete se osjećati suvereno jer se sjedi povišeno što osigurava dobru preglednost, dok će se električni motor pobrinuti da nečujno klizite ulicama. Iako visok, na autocesti je tih i ugodan za dulja putovanja. Sve u svemu automobil za svaki dan.

Više od kvalitete

Na kraju, svi znamo da Toyota radi kvalitetne automobile i to im je bio jedan od glavnih prodajnih aduta. Ipak, ovaj model je odlučio ponuditi i više. Uz provjerene i mnoštvo sigurnosne opreme C-HR je odlučio biti i šminker te osvajati dizajnom što mu definitivno uspijeva.

Cijena je nešto iznad 230 tisuća kuna, no treba uzeti u obzir da govorimo o hibridu, a tu ćete teško naći koji jeftiniji. A ako tražite neki koji se razvijao gotovo 20 godina onda drugi i nećete naći.

Specifikacije:

Toyota C-HR 2.0 HYBRID GR SPORT

Paket opreme: GR SPORT

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1987 ccm3 + elektro motor

Pogon: Prednji

Snaga: 184 KS

Okretni moment: 202 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,2 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski, CVT

Prosječna potrošnja na testu: 5,6 l/100km

CO2: 92 g/km

Početna cijena modela: 211.100,00 kuna

Cijena testnog modela: 231.800,00 HRK (s uključenom Toyota akcijskom ponudom).