TOYOTA C-HR 2.0 HYBRID GR SPORT: Njena napredna tehnologija štedi novce, a na samom startu će ‘u prašini’ ostaviti mnoge

Autor: Ines Brežnjak

Tek nekolicina automobilskih giganta svoje je hibride dovela do savršenstva, a po tom je pitanju u samom vrhu Toyota.

Ne čudi, stoga, da mi je svaka vožnja u njihovim hibridnim vozilima totalni gušt i posebno iskustvo. Nedavno sam tako imala prilike ponovo provozati njihovu Toyotu C-HR; točnije, njezino sportsko izdanje GR Sport.

Munjevita ljepotica oduševila me davno prije samog testiranja, kada sam je vidjela sam na fotografijama, a moram priznati da je uživo još i ljepša. Ovaj model krasi jedinstven vanjski dizajn, a u kombinaciji tamno crvene i crne boje, GR Sport zaista je primjerak za kojim ćete se sigurno okrenuti kada ga vidite na cesti.

Vrag je u detalju

Vrag je uvijek u detalju, kaže jedna stara narodna poslovica. I u ovom slučaju detalji su presudni – odnosno, upravo oni ovoj ljepotici daju sportski izgled.

Crna prednja maska te puno veće felge u odnosu na “običnu“ verziju ovog modela, prvo su što sam uočila što se tiče vanjskog izgleda automobila. Opak dojam daju joj i zatamnjena stražnja stakla.









Njezina unutrašnjost još više “diše“ sportski, a “disala“ sam i ja kada sam se zavalila u udobna, školjkasta, sportska sjedala koja krase Toyotu C-HR GR Sport.

Sjedala su načinjena od kombinacije umjetne kože i materijala koji podsjeća na baršun, pa osim što je u njima lijepo sjediti, ona su ugodna i na dodir. Detalj koji mi se na njima posebno sviđa su dvobojni bijelo-crveni šavovi koji prolaze po sredini, dok se na vrhu nalazi malena, ušivena oznaka “GR“.

Crveni šavovi, koji razbijaju sivilo u automobilu, prošiveni su i po koži koja se nalazi na mjenjaču mjenjač, ali i po sportskom volanu, koji je sjajan u vožnji.









Da su u ovoj izvedbi itekako pazili na detalje koji odišu sportskom elegancijom možda najbolje pokazuje površina na unutrašnjoj strani vrata. Ona je reljefno izvedena, a isti se takav zanimljiv reljef nalazi i na tapicirungu, na unutrašnjem dijelu krova automobila.

“Kao na stražarnici”

Putnici na stražnjoj klupi moći će uživati u vožnji sakriveni od svih znatiželjnih pogleda izvana, pošto su stražnja stakla u sportskoj izvedbi Toyote C-HR zatamnjena.

Kod ovog modela glavobolju bi vam u početku mogla zadavati preglednost, jer su stakla osim što su zatamnjena i manjih dimenzija, pa je tako jedan od suputnika koji su se imali prilike voziti sa mnom u Toyoti komentirao da su “stakla mala kao da se nalaziš u stražarnici“.

“Ostavljam te u prašini“

Hibridi su naša bliža budućnost, a o tome dovoljno govori i trend da se sve više ljudi odlučuje na kupovinu upravo ovih automobila.









Kod ovog vozila, najviše su me oduševile dvije stvari: osim što je prihvatljiva za okoliš, Toyota je itekako prihvatljiva i za vaš novčanik!

Gradska vožnja s Toyotom uštedjet će vam masu novaca! U svim takvim rutama koje sam vozila, više od 50 posto vremena vozila sam na bateriju, a potrošnja benzina bila je između 5 i 6.2 litara, što je za mene osobno jako prihvatljivo. To je nedvojbeno čini idealnim gradskim automobilom!

Automobil je jako tih, a može se pohvaliti jako dobrim odazivom na gas. Stajala sam tako jednom prilikom na semaforu, a u traci do mene jednako je strpljivo čekao neki frajer s bijesnim kolima te puno više konja u motoru. No, sve mu je to bilo premalo!

Čim se upalilo zeleno, moja Toyota je krenula i ostavila frajera u bijelom konju “u dimu i prašini“ – nije se jadan niti snašao!

“Ostavljam te u prašini“, nasmijala sam se i pogledala u retrovizor kako se glatko udaljavam od automobila koji je puno jači od moje Toyote…

Dovedena do savršenstva, Toyota C-HR GR Sport divna je u puno segmenata. Ona je elegantna za vidjeti, uglađena u vožnji i savršeno praktična, što je čini moćnom i poželjnom. Njezin sportski look bit će jednako privlačan i muškarcima, ali i ženama – posebice onima koje od automobila očekuju nešto više.

A to nešto više upravo je ono što vam Toyota nudi. Ako baš želite – to su elegancija, zadovoljstvo u vožnji, samouvjerenost kada se vozite u njoj i sreća kada pogledate troškove vožnje koji su u ovom automobilu zaista mali. Savršena za grad, savršena za mene. To je ukratko C-HR GR Sport.

Specifikacije:

Toyota C-HR 2.0 HYBRID GR SPORT

Paket opreme: GR SPORT

Motor: Benzinski, 4 cilindra, 1987 ccm3 + elektro motor

Pogon: Prednji

Snaga: 184 KS

Okretni moment: 202 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,2 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski, CVT

Prosječna potrošnja na testu: 5,6 l/100km

CO2: 92 g/km

Početna cijena modela: 211.100,00 kuna

Cijena testnog modela: 231.800,00 HRK (s uključenom Toyota akcijskom ponudom).