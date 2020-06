IZ ŽENSKOG KUTA: Toyotina nova hibridna zvijer u kratkom je vremenu postala automobil mojih snova

Autor: Ines Brežnjak

Mamma mia!, zavapila sam kada mi je na test stiglo čudo iz svijeta automobila imena Toyota C-HR. Ovaj po mnogočemu drugačiji i posebniji automobil itekako odudara od ostalih vozila koja imamo prilike vidjeti na našim cestama.

Izvana je C-HR za nekoga tko se ne razumije u automobile sasvim (ne)običan, malo bolji automobil, no ispod haube je priča sasvim drugačija. Toyota C-HR je hibrid pa u vožnji troši i benzin i struju – ovisi na kakvoj se cesti nalazite.

Ovo nije klasičan hibrid, njegovu bateriju puni benzinski motor. Čista fizika, objašnjavao mi je na početku moj tihi suvozač. Na prvu ga baš i nisam razumjela, no srećom, Toyota je doskočila i tom problemu pa tijekom vožnje možete pratiti vozi li automobil na bateriju ili na motor, a pomagala mi je jednostavna grafika sa strelicama.

Super stvar

Dojam koji Toyota ostavlja na prvu je “wow”. Upečatljiva metalik narančasta boja s crnim detaljima odmah me privukla. Oštre linije koje crtaju specifično “lice” Toyote najizraženije su s prednje i stražnje strane. Automobil je povišen, što mi se jako sviđa, pa sam tijekom vožnje imala osjećaj da sam moćnija od ostalih.

Japanci su “cijepljeni” od suvišnih zabava u automobilima pa se u svojim izvedbama baziraju na ono čemu automobil služi – a to je vožnja. Sjedala su prekrivena kožom, a stražnja je klupa niža u odnosu na vozača i suvozača.

Od pretinaca, u Toyoti se nalaze jedan u sredini vozila te veliki ispred suvozača. Dodatan prostor za odlaganje sitnijih stvarčica nalazi se u vratima, a kod mjenjača se nalazi i pretinac za bocu. Glavni ekran je solidne veličine, a super je što se na početnom zaslonu može prikazivati više stvari odjednom.

Zapremnina prtljažnika nešto je manja nego što sam očekivala. Razlog je što se u stražnjem dijelu nalazi baterija. Bez obzira na to, u prtljažnik stane puno prtljage, pa i povećih stvari kakve smo prevozili. U situaciji kada trebate prevoziti nešto veće, jednostavno sklopite stražnja sjedala i riješili ste problem.

Kada sam upalila automobil, nekoliko sam sekundi osluškivala hoće li se ili neće upaliti. “Dobro, pa kako se to čudo pali?”, upitala sam nervozno, a da nisam bila svjesna da je automobil upaljen. To je jedna od stvari koje su me kod ovog automobila oborile s nogu – toliko je tih da nećete shvatiti da radi. Kada se upali, čut ćete tek nešto što zvuči kao “klik”, a što mi je dalo do znanja da je spreman za vožnju. I za vrijeme vožnje bio je tih.

Automatsko parkiranje

Jedna od najvažnijih stvari u automobilu mi je preglednost, na koju nisam imala nikakve zamjerke. Sjedalo sam namjestila za sekundu te sam jako dobro vidjela cestu tijekom vožnje.

Mjenjač je automatski, a to ga čini savršenim za gradsku vožnju. Nema šaltanja, nema sumanutog pritiskanja kvačila, nema stresa, a s Toyotom nema ni poskakivanja po cesti zbog ležećih policajaca, šahtova i rupa. Za grad je ovaj automobil odličan i zbog još nečeg – sporije vožnje, u gradu praktički ne troši benzin, već samo bateriju. Praktičan i fin, a još k tome i ekonomičan.

Druga stvar koja me je “izula iz cipela” jest automatsko parkiranje, a moja noćna mora bočnog parkiranja s Toyotom je završila. Nema stresa. Nema znojenja. Ima samo tipka koju sam pritisnula, i dok sam dodavala gas i stiskala kočnicu, on je za mene odradio sav “prljavi posao”.

Ovaj tihi ljepotan glasan je samo kada ga odlučite malo ispuhati. U toj sekundi, od pitomog i mirnog automobila pretvara se u zvijer. Svih njegovih 184 KS osjetila sam pritiskom gasa na otvorenoj cesti. “ON LETI!”, bile su moje riječi kada je ovo čudo pokazalo svu svoju moć koja se nalazi ispod karoserije, a nije me iznevjerio ni kada je cesta išla uzbrdo. I tamo je moćno i suvereno vladao svakim zavojem i svakim prijeđenim kilometrom.

Toyota C-HR privukla me izvana i malom potrošnjom, a najviše time kako se ponaša na cesti.

Specifikacije:

Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force

Paket opreme: LAUNCH EDITION

Motor: benzinski, 4 cilindra, 1987 ccm3 + elektromotor

Pogon: prednji

Snaga: 184 KS

Ubrzanje 0-100: 8,2 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: automatski, CVT

Prosječna potrošnja na testu: 5,4 l/100km

Cijena testnog modela: 237.900 HRK (s uključenim Toyota eko poticajem za hibride od 25.000 kn).