Iz ženskog kuta: RAV4 – veliko čudo u kojem se osjećam kao kraljica na tronu

Autor: Ines Brežnjak

Osobno nikada nisam bila fan velikih automobila jer tko će to parkirati u gradu, gdje je ionako vječna borba oko parkirališnog mjesta.

Kada je Toyota stigla na test, bila sam prilično zbunjena. RAV4 daleko je od malog gradskog automobila na kakve bacam oko kada prođu kraj mene, a prvo što sam pomislila bilo je: Bože moj, kako ću ja voziti to veliko čudo?!

Vanjski izgled Toyote RAV4 dao mi je do znanja da ovdje nije riječ o nekom običnom automobilu. Iz daljine mi je malo bacao na neko teško oklopno vozilo koje je spremno za opaku vožnju i testiranje na teškim terenima, a tom izgledu pridonio je i upečatljiv prednji branik koji me se iz nekog razloga jako dojmio. Nekoliko oštrih linija, posebice one ispod prednjih svjetala, daju mu pomalo agresivan, no izuzetno privlačan izgled koji me mamio da uđem u njega.

Iako je poveći pa se čini da ćete se morati penjati pri ulasku, to je daleko od realnosti. Dapače, u njega sam uskočila baš kao i u svaki drugi automobil. Htjela sam isprobati i drugu varijantu, onu ženstveniju, u obući koja nisu tenisice ni ravne cipele. Kako dolaze sunčani dani, a s njima na scenu stupaju i platforme koje žene obožavaju nositi ljeti, ovo je bila idealna prilika da i njih isprobamo. Desetak centimetara viša ušla sam u automobil kao kraljica, a zbog njegove veličine i komocije, tako sam se i osjećala.

Štikla na gasu

Podesivo sjedalo te puno prostora itekako olakšavaju vožnju pa mi je pomicanjem nekoliko centimetara unatrag bilo ugodno voziti u cipelama s povišenom petom. Preglednost je bila sjajna, čak me i začudilo koliko je dobra, s obzirom na to da je automobil velik i dugačak. Uz to, a haubi, točno iznad svjetla, sa svake se strane nalaze dva malo isturena dijela koja su mi vizualno pomagala, odnosno dala su mi sigurniji osjećaj vozila na cesti.

Iako konkurencija možda nudi malo bolju tehnologiju u pogledu glavnog ekrana, ona je za ovaj automobil dostatna jer zapravo se i nisam previše bavila njome. Pažnju su mi, naime, odvukle njegove mogućnosti vožnje u različitim uvjetima, a osim standardnih opcija, ovaj Toyotin SUV nudi opciju Rock&Dirt.

Bilo bi izvan svake pameti da sam testirala automobil, a nisam isprobala opciju koja nudi mogućnost da se ovo elegantno vozilo testira po kamenju i zemlji. Kada sam uključila tu opciju, osjećaj je bio “nebo i zemlja”, kako se kaže. Svaka je cesta i stazica bila sigurnija, rupe na cesti puno su se manje osjećale, a na vozačevoj ploči mogla sam vidjeti grafiku koja je prikazivala koji je kotač u tom trenutku najviše opterećen.

Veselje je nastalo u trenutku kada sam shvatila da ovaj automobil ima jednu, drugima jako banalnu, a meni izuzetno važnu stvar – pretinac za bocu u vratima. Puno automobila nema te pretince, odnosno nalaze se u sredini, ispod mjenjača, no osobno više volim kad su u vratima. Pretinac je velik pa će u njega stati i veća plastična boca (od litre) a da ne bude nagnuta ili da ne ispadne pa mi pobjegne pod noge dok vozim. Kada je riječ o ostalim pretincima, onaj u sredini je prostran, u njega može stati poveća količina stvari koje nam trebaju biti pri ruci. Odlična mi je i polica koja se nalazi pred suvozačem. Presvučena je gumom pa mi ni ključevi ni mobitel nisu bježali kada sam ih odložila.

Osjećaj nadmoći

Kad je riječ o unutrašnjosti, automobil mi je veoma elegantan i jednako je udoban naprijed kao i odostraga. No, imajte na umu da će se svi suputnici u automobilu morati vezati jer će se senzori za pojas uključiti i na stražnjoj klupi čim netko sjedne. Kada sam jednom vozila kolege s posla kući, ostala sam iznenađena kada se automobil pokrenuo, a paralelno je krenulo i pištanje senzora. U prvi mah nisam razumjela o čemu se radi, no tada sam shvatila da svi moraju biti vezani ili pištanje neće stati. To je zapravo odlično ako imate klince jer će vam uvijek biti vezani i sigurni. Uostalom, to nalaže i zakon, koji mnogi ne poštuju.

Toyota RAV4 na cesti daje osjećaj nadmoći. Nakon testa po uskim i zavojitim cestama, spustila sam se u grad, gdje vrijede neka druga pravila. Zbog njegove veličine, vozeći se gradskim ulicama, osjećala sam se kao kraljica na tronu kojoj nitko ništa ne može.

U automobilu sam se osjećala moćno, a njime sam vladala suvereno, čak i u trenutku kada ga je trebalo parkirati. Stražnja kamera za parkiranje je solidna, a pri parkiranju su mi puno pomogli i parkirni senzori. Doduše, olakšavajuća okolnost pri parkiranju Toyote RAV4 je njegova visina, zbog nje se nisam bojala da ću udariti u rinzol.

Koliko je praktičan za vožnju izvan grada, toliko je dobar i za gradsku vožnju, što me oduševilo.