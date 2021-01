Iz ženskog kuta: Ona je praktična i prostrana, ali i dovoljno elegantna da se na cesti osjećam suvereno i moćno

Autor: Ines Brežnjak

“Vidi je kako je robustna, no opet toliko graciozna…“, bio je moj prvi komentar kada se ispred mene stvorila ljepotica CX-30, još jedno čudo japanske vizije automobilskog svijeta.

Mazda, meni osobno uvijek lijepa i elegantna u svojem dizajnu što se tiče njihovih limuzina, napravila je sjajan posao i po pitanju ovog crossovera.

Na hrvatskom tržištu ovaj je model predstavljen na jako zanimljiv način. “U životu vam je potreban automobil koji će vas pratiti u dobru i u zlu. Automobil lijep poput coupea, a odvažan poput SUV-a. Dovoljno malen za vožnju gradskim ulicama, no još uvijek dovoljno velik za bijeg u nepoznato“, opisuju ga na svojim službenim stranicama.









Jesu li u tome uspjeli? Itekako! I u gradu, i u selu, ovaj je automobil pokazao da može i zna biti vozilo za svaku priliku – i za grad, ali i za neke druge, malo zahtjevnije ceste…

Divne, zaobljene linije karoserije, na ključnim mjestima isprekidane oštrim rubovima koje uokviruju prednju masku, daju ovom crossoveru prepoznatljiv Mazdin izgled. Naime, iako se ovdje radi o malo povećem automobilu, kroz dizajn su uspjeli ostvariti da ostanu vjerni izgledu po kojem ih ljudi prepoznaju, a opet, čini mi se da mu izgled djeluje baš osvježeno i moderno.









Pun pogodak bila je i njezina metalik crvena boja, koja je ovoj ljepotici dodatno podigla izgled. Ono što me svakako najviše oduševilo kod dizajna je prednja maska, koja djeluje jako moćno.

Odlučila sam ovog puta napraviti “test u testu“, pa sam i svoje prijatelje pitala što o modelu CX-30 misle na račun vanjskog izgleda vozila. Svi odreda odmah su ‘okinuli’ na nju. Automobil ih je osvojio na prvu…









Sva čuda Mazde upoznat ćete tek tada kada sjednete za volan ovog automobila. Sjedala su udobna za vožnju, no sama perspektiva s vozačkog sjedišta me malo iznenadila.

Naime, za volanom sam imala osjećaj kao da vozim puno veći automobil. Trebalo mi je malo vremena da se prilagodim, no nakon kratke faze prilagodbe, vožnja je bila jako ugodna.

Štoviše, na Mazdu sam do kraja ‘pala’ u trenutku kada sam ju vozila van grada, po ruralnom predjelu gdje je cesta bila zahtjevnija i zavojitija. Tada mi zapravo uopće nije smetalo to što sam i dalje imala dojam da vozim veći automobil; dapače, taj mi je dojam, koji me smetao u gradu, u tom trenutku popravio sam ugođaj vožnje.

Poznavajući japanski mindset, u kojem caruje filozofija “manje je više“, iznenadio me broj tipki u automobilu. Puno ih je smješteno na volanu, potom na vratima, pa ispod mjenjača, gdje se nalaze kontrolne tipke za namještanje funkcija koje se nalaze na glavnom ekranu.

Što se tiče glavnog ekrana, on je funkcionalan i služi svrsi. Konkurencija možda i nudi bolje, no zamjerke na njegov rad nisam imala.

Onog što ne nedostaje u Mazdi je osvjetljenje. Sve je u tom automobilu osvijetljeno, pa ako kao ja spadate među one koji su preosjetljivi na svjetlo-mrak, budite spremni na prvotni šok, jer kada uđete u vozilo, oko vas svijetli kao da ste u Las Vegasu! Svijetle tipke, svijetli glavni ekran, svijetli kontrolna ploča. Dobra je stvar da taj dio možete sami podesiti prema vlastitim afinitetima, odnosno prilagoditi noćno osvjetljenje tako da vam svjetla ne smetaju prilikom vožnje.

U odnosu na ostale automobile, mjenjač je smješten malo poviše, odnosno jako blizu kontrolne ploče, pa sam prvih nekoliko kilometara doslovno tražila mjenjač na automobilu.

Ono što me je posebno oduševilo na automobilu je grijanje sjedala i volana. Grijanje sjedala automatski se isključuje kada su dovoljno topla (čitaj: pregrijana, pošto sam ja zimogrozna), dok se grijanje volana pali odmah, tako da će vam se automobil ugrijati za tili čas – što je odlično u ovim zimskim mjesecima kada su jutarnje temperature ispod ništice.

Mazda je dovoljno prostrana da u njoj uživati i sprijeda, ali i straga, a u automobilu ima dovoljno pretinaca da u njih spremite svoje stvari.

Naposljetku, zadovoljila je sve moje visoke kriterije, tako što su pretinci u vratima dovoljno veliki da u njih stane boca zapremnine minimalno pola litre. U Mazdu stane i veća boca, što je super jer konkurencija često te pretince napravi nekako krnje, pa ispadaju potpuno nepraktično.

Prtljažnik na Mazdi CX-30 otvara se sam nakon pritiska gumba, a na isti se način i zatvara. Također, prtljažnik možete otvoriti i pritiskom na tipku ključa, što je jako praktično ako su vam ruke pune.

Što se tiče zapremnine prtljažnika, dovoljno je velika da u njoj prevozite i nešto glomaznije stvari, bez da morate preklopiti sjedala – kao na primjer velike plastične kutije za skladištenje stvari.

Je li Mazda zadovoljila kriterije koje su si zadali u predstavljanju ovog automobila? Odgovor je da. Naime, model CX-30 pokazao se jednako dobar i praktičan za obavljanje svakodnevnih gradskih poslova, ali i za neke udaljenije lokacije te zahtjevnije ceste.

Sve one dame koje preferiraju nešto veće automobile, pronaći će svoje idealno vozilo u ovom modelu. Mazda je dovoljno prostrana i praktična za sve naše svakodnevne potrebe, a ujedno je i dovoljno elegantna te ušminkana da se u vožnji osjećamo suvereno i moćno te da se svatko za nama okrene kada projurimo kraj njih…

Specifikacije:

Mazda CX-30 Skyactiv-G 150 AWD

Paket opreme: Plus Sound Style

Motor: Benzin, 4 cilindra, 1998 ccm3

Pogon: Sva četiri kotača

Snaga: 150 KS

Okretni moment: 213 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,1 sek

Maksimalna brzina: 186 km/h

Mjenjač: Ručni, 6-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 7,4 l/100km

CO2: 153 g/km

Početna cijena modela: 172.084,70 kuna

Cijena testnog modela: 233.213,70 kuna.