Iz ženskog kuta: Izvana retro, iznutra vrhunac tehnologije! Japanski ‘strujić’ oduševit će vas u vožnji, ali i dok stojite u koloni

Autor: Ines Brežnjak

Automobili nisu samo nužna prijevozna sredstva koja će nas odvesti od točke A do točke B, bez kojih većina nas teško da bi mogla zamisliti svoju svakodnevnicu. Nikako! Automobili mogu i znaju biti itekako zabavni, pa vožnja u njima predstavlja pravi užitak.

Zaboravite na trenutak sve što ste do sada znali o automobilima i zamislite vozilo koje vam pruža čistu zabavu i opuštanje od surove svakodnevnice u kojoj smo opterećeni raznim problemima. Zamislite automobil u kojem je svaki prijeđeni kilometar osmijeh, uzbuđenje i nešto novo. I ne samo prijeđeni kilometri – već i ono vrijeme kada stojite u gužvi i čekate.

Nemoguće? E pa, prevarili biste se, jer upravo je tome doskočila Honda kada su se odlučili napraviti jedan od svojih najzanimljivijih i najzabavnijih modela koji je ikada izašao iz tvornice ovog automobilskog giganta – genijalnu Hondu e!

Električni automobili naša su budućnost. Dok neki prema toj budućnosti koračaju opreznim koracima, neki već sada razvijaju vozila koja su još uvijek za naše prilike “spejs šatl“, reklo bi se u žargonu, te s takvim vozilima mijenjaju percepciju automobila kakvu smo do sada imali.

Automobili se od samo “običnog prijevoznog sredstva“ pretvaraju u tehnološka čuda u kojima možemo nevjerojatno uživati. Baš ta tehnološka čuda oduševila su i mene kada sam nedavno sjela u Hondu e.









Izvana, to je bio jedan sasvim (ne)običan električni automobil retro izgleda. Iznutra pak je to bio krik napredne tehnologije kakvu još nisam vidjela u automobilima, a prava čuda pak se dogode tek kada sjednete u njega i krenete voziti…

Unutrašnji dizajn koji odiše elegancijom

Izgled Honde e definitivno će vam izmamiti osmijeh na lice! Njegov retro vanjski izgled, nedvojbeno će vas podsjetiti na neka kultna izdanja legendarnih automobila koji su nekada žarili i palili našim cestama. No, čim sam se počela približavati tom automobilu, on je bio sve samo ne ono što sam do sada imala prilike vidjeti.

Sunčeve zrake obasjavale su njegovu sivu karoseriju, dok su se na automobilu opasno isticale crne felge i simpatična, okrugla svjetla. Na molu, kraj mora, okupan tim sunčevim zrakama, izgledao je ni manje ni više nego – brutalno dobro!









“A di su mu retrovizori!?“, pitala sam pomalo začuđeno kada sam mu se približila. Na mjestu gdje se inače nalaze retrovizori, stajale su dvije izbočine, na kojima su se nalazile – kamere.

Jer u ovom automobilu, retrovizori se nalaze unutra. Podosta su me zbunile i kvake. Ono što je kod automobila kvaka, na Hondi e su dvije polugice u vratima, koje same iskoče van, kada otključate automobil.

Pravo oduševljenje ovim vozilom doživjet ćete tek kada otvorite vrata, a prvo što mi je palo u oči kada sam ušla u auto je nekoliko ogromnih ekrana koji se protežu duž kokpita – od vozača pa do suvozača. Dva bočna manja ekrana sa svake strane su već spomenuti retrovizori, odnosno slika koju kamere projiciraju na njih. U početku će vam možda biti malo neobično voziti s takvim retrovizorima, no čovjek se jako brzo navikne na njih.

Nakon njih, na raspolaganju su vam tri velika displeja. Na displeju ispred vozača bit će dostupne sve relevantne informacije o vožnji, dok dva velika koja se nalaze ispred suvozača služe za sve, a ponajviše za zabavu, usudila bih se reći.









Kokpit automobila podosta je mali, odnosno ne zauzima puno prostora u vozilu, a elegantnim ga čini površina napravljena od kombinacije sive i smeđe boje, koja imitira izgled drvene površine. Ti smeđi detalji razbijaju sivu boju koja prevladava u automobilu.

Divno su dizajnirana i sjedala, koja su presvučena svjetlo sivom tkaninom, dok su sigurnosni pojasevi smeđe boje – baš kao i spomenuta imitacija drva na kokpitu te u središnjem djelu automobila gdje se umjesto klasičnog mjenjača nalaze tipke s funkcijama mjenjača.

Realno, mjenjač kao mjenjač, u svojem izvornom obliku, tamo bi vam samo smetao, tako da su tipke odlično rješenje u ovom slučaju!

Automobil u kojem možete igrati igrice

Sve u ovom automobilu odiše visokom kvalitetom, pa tako i veliki ekrani koji nude pregršt opcija. Na njima, na primjer, možete mijenjati wallpapere – pozadine – kojih ima nekoliko. Možete namještati razne opcije koje želite da vam se prikažu na ekranu, a možete, vjerovali ili ne, i igrati igrice.

Struja je čudo koje automobilima daje neku sasvim novu dimenziju, a ispod kokpita u Hondi e nalazi se nekoliko utičnica koje će vam poslužiti za razne stvari. Na dva USB porta moći ćete napuniti svoje mobitele i gadgete, no to je poprilično dosadnjikav dio ako uzmete u obzir da se tamo nalazi i HDMI port, ali i obična, standardna utičnica u koju možete uštekati na primjer punjač od laptopa.

Ili možete sa sobom ponijeti Nintendo Switch pa u automobilu, kao ja, igrati Mario Kart. Kvaliteta slike je savršena – baš kao da igrate doma na TV-u. Obradovat će ova činjenica i ljubitelje PlayStationa, jer i njega možete uštekati u Hondu e pa nabaciti neku od svojih omiljenih igrica.

Dakle, bilo koja igraća konzola radit će u ovom automobilu. Nije li to genijalno!? Sigurno se pitate zašto bi čovjek igrao igrice u automobilu, i kada? Meni je palo na pamet da bi to bila sjajna razbibriga i zabava dok na primjer čekate trajekt. Ili, ako zapnete u nekoj gužvi, nekim radovima na cesti.

Osim što možete igrati igrice, možete si napraviti i svoje vlastito auto kino, pa gledati vaš omiljeni film ili seriju…

Kao što vidite, zabave u ovom automobilu neće vam nedostajati!

Idealni gradski auto

S Hondom e bit ćete zadovoljni i u vožnji. Ona je savršen gradski automobil, koji u vožnji nudi nekoliko zanimljivih mogućnosti, a koje drugi ne nude.

Njezine dimenzije, odnosno činjenica da se radi o manjem automobilu, prva su stvar zašto ju smatram idealnom za grad. Nema te uske ulice koju ona, spretna i okretna, neće proći.

Svi oni koji su barem jednom bili u Rijeci, gdje smo testirali ovaj automobil, znaju da Grad koji teče ima puno ulica koje idu uzbrdo, pa nizbrdo, koje su jednosmjerne, koje su uske… Imate li veći automobil, u Rijeci vam to može predstavljati pravu muku, pa je voziti malu i spretnu Hondu e bilo pravo olakšanje.

Njezina velika prednost je i sjajna okretnost, odnosno mali okretni krug, što je još jedan dodatni plus u gradu gdje ponekad i nema baš pretjerano puno mjesta. Nikakvi dodatni manevri vam neće biti potrebni – ona će se okrenuti, a da niste ni svjesni toga.

U vožnji je Honda e tiha te ima brz odaziv na gas, posebice ako se nalazi u sportskom modu. Automobil ima i funkciju da se sam parkira te nudi mogućnost vožnje na samo jednu pedalu – kada dajete gas, automobil vozi, a kada pustite papučicu gasa, Honda sama počinje kočiti.

Doseg Honde e je između 170 i 200 kilometara, što dakako ovisi o vremenskim uvjetima vani, koristite li klimu i slično. Upalite li klimu u ljetnim mjesecima, budite spremni da će vam se doseg odmah smanjiti za nekih dvadesetak kilometara.

Osim što je Honda e prihvatljiva za okoliš, vožnja s njom bit će prihvatljiva i za vaš novčanik, jer prema nekim izračunima, 100 kilometara vožnje u Hondi e koštat će vas oko 8 kuna – što je itekako jeftinije od goriva. I to naravno ako Hondu punite na kućnoj utičnici.

Ako pak je punite na nekoj od električnih punionica u Hrvatskoj, vozit ćete se za džabe, jer su sve električne punionice u Hrvatskoj još uvijek besplatne. Na brzim punionicama, vaša će Honda biti napunjena za cca 40 minuta, dok će se na kućnoj utičnici automobil napuniti za otprilike sedam sati.

U ovom malom ljepotanu je 154 KS snage, užitka, zadovoljstva i zabave. Pitanje koje se na kraju postavlja jest – vrijedi li nabaviti takav automobil? Ako je vaša vožnja većinom gradska, odgovor je da, da i da! Honda e ispunit će sva vaša očekivanja – vožnja u njoj bit će vam užitak, a ne stres, a zahvalni će vam biti i vaš novčanik, ali i okoliš kojeg Honda ne zagađuje. Uostalom, to je auto u kojem možete igrati Super Maria…treba li dalje uopće bilo što govoriti?

Specifikacije:

Honda e Advance

Paket opreme: Advance

Motor: električni, DC

Pogon: Stražnji

Snaga: 154 KS

Okretni moment: 315 Nm

Ubrzanje 0-100: 8,3 sek

Maksimalna brzina: 145 km/h

Mjenjač: automatski – jedan stupanj

Prosječna potrošnja na testu: 15,3 kWh/100km

CO2: 0 g/km

Cijena testnog modela: 311.990,00 kuna.