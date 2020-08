Iz ženskog kuta: Idealan šminker za urbane mame koje žele poveći automobil za grad

Autor: Ines Brežnjak

Crossoveri su postali totalni hit, a to je shvatio i Citroën, pa su sukladno trendovima na tržištu napravili “novu verziju” kultnog modela C3.

C3 Aircross nedavno je doživio svoj redizajn koji sam imala prilike testirati. Naš je prvi susret prošao s dozom iznenađenja; točnije, ostala sam iznenađena njegovim izgledom, koji je, u duhu crossovera, povišen, ali je i nekako jako okruglast.

“K’o malena buhtlica je”, bio je moj prvi komentar kada sam ugledala ovaj auto, koji, kako struka kaže, spada u tipične gradske automobile prilagođene željama i aspiracijama ljudi koji žele poveći automobil za grad.

Puno mjesta

Iznenađenje se nastavilo kada sam otvorila vrata i ušla u njega. Naime, njegova je unutrašnjost neopisivo velika – odnosno barem tako djeluje jer kada automobil pogledate izvana, shvatit ćete da on nije velik kao što se to čini iznutra. Kada sam malo bolje pogledala unutrašnjost, shvatila sam da je iz ovog automobila izbačeno sve nepotrebno, dok su u njemu ostali samo funkcionalni detalji.

Jedna od stvari koje nema naslon je za ruku između vozača i suvozača. Osobno mi je taj dio u automobilima skroz nepotreban jer mi često smeta u vožnji pa sam ovaj put odahnula kada sam vidjela da se neću udarati laktom tijekom vožnje. Nedostatak tog dijela, koji je ujedno kod konkurencije dodatan pretinac, zapravo se uopće ne osjeti, jer je tu poveći pretinac ispred suvozača, kao i ogromni pretinci koji se nalaze u vratima.

Oduševljenje je krenulo u trenutku kada sam sjela za volan. Zbog njegove prostranosti komfor je u ovom automobilu neopisiv. Sjedala su izuzetno mekana i udobna, kako vozačevo, tako i suvozačevo, pa je sukladno tome i vožnja u njemu pravi gušt. Velik je plus i činjenica da puno mjesta ima i ispod kokpita, pa je ovaj puta namještanje sjedala bila prava uživancija. Naime, nisam visoka pa sjedalo volim primaknuti volanu kako bih imala veću preglednost, no znalo se dogoditi da mi zbog pomicanja sjedala koljena udaraju u kokpit. U slučaju C3 Aircrossa, taj problem nisam imala.

Što se tiče vožnje, automobil je izuzetno mekan i lagan te je nevjerojatno tih. Pri većim brzinama nećete ga čuti, što je odlično jer sam u njemu mogla najnormalnije razgovarati sa suvozačem, bez da smo se nadvikivali.

“Imam krizu identiteta u ovom automobilu. Vozim li ja gradski crossover ili nešto puno veće?”, pitala sam se. U vožnji mi je djelovao puno robustnije, glomaznije i veće, čak pomalo i zastrašujuće – kao kada sjednete u velik automobil pa osjećate strašan respekt u trenutku kada u ruke primite njegov volan. E, baš takav osjećaj bio je i prilikom vožnje C3 Aircrossa iako je izgledom i dimenzijama ovaj automobil puno manji od tih velikih pred kojima čovjek osjeća strahopoštovanje.

Žensko srce

No, da se ne lažemo, žensko će srce u slučaju C3 Aircrossa osvojiti dvije stvari – mogućnost da automobil bude personaliziran, odnosno da odaberete svoju kombinaciju boja, te velik prtljažnik u koji će stati puno prtljage.

Što se tiče odabira boja, proizvođač nudi mogućnost da vaš automobil bude personaliziran. Naime, sami možete kombinirati kakav će biti vaš limeni ljubimac, a pritom možete odabrati temeljnu boju automobila, boju krova te boju detalja na automobilu.

Što se tiče prtljažnika, to je pak posebna priča. Prostran i velik prtljažnik te puno prostora u stražnjem dijelu automobila, savršeno su “skladište” za sve stvari koje planirate prevoziti. Osim što možete obaviti veliki mjesečni shopping, automobil je super i ako planirate na put.

U periodu testiranja uletio mi je produženi vikend, koji je zahvaljujući ovom prostranom vozilu protekao idilično. Naime, budući da sam trebala prevesti puno stvari, najprije me bilo strah kako će sve to stati u automobil. No, na moje veliko zadovoljstvo stalo je sve – od torba preko lonaca do vrećica s posuđem. To je valjda bilo prvi puta da prtljagu nisam trebala prevoziti na zadnjem sjedištu jer je sve stalo u prostrani prtljažnik.

Zaključak je da je Citroën C3 Aircross idealan automobil za urbane mame. S obzirom na to je jako prostran, u automobil će stati sve stvari za djecu, a klinci će uživati u vožnji bez naguravanja i guranja na stražnjoj klupi.

Mene je pak najviše oduševio udobnošću, ali i činjenicom da je ovaj gradski automobil bio odličan za putovanje. Još kada se tome doda zaista povoljna cijena, nema dileme – ako tražite crossover, a usput i gradski automobil koji će vam služiti u svakodnevnom životu, tada je Citroën C3 Aircross vozilo po vašoj mjeri.

Specifikacije:

CITROËN C3 Aircross Puretech 110 S&S BVM6

Paket opreme: Feel

Motor: Benzinski, 3 cilindra, 1199 ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 110 KS

Okretni moment: 205 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,1 sek

Maksimalna brzina: 183 km/h

Mjenjač: Ručni, 6-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 6,7 l/100km

CO2: 110 g/km

Cijena testnog modela: 119.900 kuna.