Iz ženskog kuta: Elegantan u gradu i zvijer na divljem terenu, sve je to ova Honda koja je spremna za svaki zadatak

Autor: Ines Brežnjak

Prostran automobil u koji stane sve što zamislite, a opet tako jednostavan i divan za vožnju. To je ukratko Honda CR-V, automobil koji će vam biti najbolji prijatelj odlučite li se zaputiti na mjesta do kojih vode teške i zahtjevne ceste. Impresivnog Hondinog terenca već sam imala prilike isprobati, no ovog puta isprobala sam mrvicu bolju verziju – onu hibridnu – koja me potpuno oduševila!

U linijama i vanjskom dizajnu, Japanci su i ovog puta ostali prepoznatljivi i dosljedni sebi. Već na prvi pogled uvidjela sam da se radi o opakom automobilu koji ima snage za malo zahtjevnije ceste. Vidi se to na njemu čim ga ugledate; te njegove oštre, gotovo pa samurajske linije koje se protežu duž cijelog automobila, pa i same njegove dimenzije, čine ga i vizualno opakom zvijeri koja plijeni pažnju na cesti.

U slučaju Honde, bilo mi je jasno kao dan da će i bez neke upečatljive boje ovaj automobil suvereno vladati svim cestama na koje sam ga planirala izvesti. A izvela sam ga svuda – i na autoput, i u grad, pa i na makadam gdje se Honda pokazala u svojem punom sjaju…

Unutrašnjost Honde CR-V jako je jednostavna, bez suvišnih tipki. Sve je jasno i praktično, pa sam se sukladno tome u njemu jako brzo snašla.

Ovaj je model zbog svoje visine jako pregledan, a zbog dimenzija izuzetno prostran, što doprinosi cjelokupnom ugođaju vožnje. Te komocije zbog puno prostora nije nedostajalo praktički niti u jednom dijelu vozila. Vozite li se naprijed, biti će vam lijepo, a jednako ugodno osjećat ćete se i na stražnjoj klupi.









Putnici će posebno uživati i u još jednoj stvari po kojoj je Honda posebna, a to je klima u stražnjem dijelu automobila. Rijetko koji automobil nudi tu opciju, pa je svakako za pohvalu što sam u ovome naletjela na nju.

Prtljažnik ja pak posebno ogromna priča ovog automobila. Spustite li mu sjedala, pred vama će se stvoriti toliko mjesta da dvije osobe komotno mogu i njemu i prespavati.

Zaputite li se s ovim automobilom u shopping, budite oprezni! Velike su šanse da ćete potrošiti i više nego ste planirali, jer u njemu uvijek ima mjesta za još, ma koliko stvari vi u njega utrpali.









Pretinaca u automobilu, sukladno njegovim prostranstvima unutrašnjosti, ima i više nego dovoljno za sve moje ponekad i sulude prohtjeve.

Zgodan detalj svakako je i visina unutrašnjosti, pa sam tako bez problema u automobil okačila dugi kaput, koji se nije vukao po podu, niti se gužvao na zadnjem sjedištu. Normalno je visio s vješalice, pa je u svakom slučaju automobil itekako zgodan ako ponekad morate sa sobom uzeti neka odijela, haljine ili slične odjevne predmete koji su osjetljivi.

U duhu terenca, klase vozila koje osobno uvijek povezujem s makadamom te surovim uvjetima vožnje, oduševilo me što se na podu Honde nisu nalazili tekstilni, već gumeni tepisi. Razlog tog mojeg oduševljenja je praktične prirode: s gumenih je podloga puno lakše skinuti prljavštinu. Tkanina jest oku ugodnija, i finija, no guma mi u ovom slučaju nije smetala. Dapače, čak mi se nekako i uklopila cjelokupni imidž ove Honde.

“A gdje je mjenjač!?“, pitala sam začuđeno kada sam ušla u Hondu. Prije nego me osudite zbog tog mojeg pomalo bizarnog pitanja, dozvolite mi da objasnim da Honda nema mjenjač. Točnije, nema onaj izgledom klasičan mjenjač na koji smo navikli. CR-V je automatik, a funkcije koje se inače nalaze na automatskom mjenjaču, u ovom se automobilu nalaze integrirane u kokpit automobila. Izgledaju kao četiri dodatne tipkice ispod glavnog ekrana.









Iako sam prvo mislila da će me to buniti u vožnji, zapravo je ovo jako zgodno izvedeno. Ako imam mehanički mjenjač i šaltam brzine, onda ima smisla, no ako imam automati i ne šaltam, što će mi onda zapravo mjenjač? Tipkice su mi u tom slučaju i više nego dovoljne…

Honda ima regenerativno kočenje. Odnosno, kada automobil koči, tada se baterija automobila puni. Tu su se Japanci zgodno dosjetili staviti ručice iza volana, s kojima možete pomalo kočiti u vožnji pa na taj način puniti bateriju. Cijeli će vam se taj proces zorno prikazati na displeju koji se nalazi ispred vas.

Moram priznati da je ta funkcija puno više veselila muški dio naše ekipe koja testira vozila. Meni je to bilo fora, no tu je stala sva moja euforija, pa sam došla do zaključka da će ta opcija puno više veseliti muškarce nego žene. U svakom slučaju, jako zgodan dodatak ovom zgodnom automobilu.

Na prvu će vam se ovaj automobil učiniti prevelikim za grad. No, kada upoznate sve njegove dobre strane, više nećete moći zamisliti vašu svakodnevicu bez njega. Honda je idealan obiteljski automobil, koji se u tren oka pretvara u terenac spreman da pokori sve divlje ceste ovog svijeta. I u tome će uspjeti.

Najbolje od svega je što kada nakon toga s njega skinete prašinu i prljavštinu, shvatit ćete da je to onaj isti automobil koji vas je uglađeno vozio gradskim ulicama. S jedne strane oličenje gradske elegancije, a s druge strane zvijer koja može kroz sve šume i divljine. U tome sam zapravo vidjela najveću ljepotu ovog automobila, a njegove dvije nevjerojatno suprotne strane su sve što želite od vašeg limenog ljubimca…

Specifikacije:

Honda CR-V 2.0 Hybrid 4WD

Paket opreme: Elegance Navi

Motor: Benzinski + elektro, 4 cilindra, 1993 cm3

Pogon: Svi kotači

Snaga: 184 KS

Okretni moment: 315 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,2 sek

Maksimalna brzina: 180 km/h

Mjenjač: Automatski, CVT

Prosječna potrošnja na testu: 7,2 l/100km

CO2: 126 g/km

Cijena početnog modela: 271.516,41 HRK

Cijena testnog modela: 316.022,80 HRK