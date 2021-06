CITROEN C4 JE ‘LEBDEĆI TEPIH’ U KOJI STANE ČITAVA OBITELJ: Osvaja šarmom i cijenom, ali i tradicijom

Autor: Andrej Jelušić

Prva pomisao koja vam padne na pamet kada pomislite na francuski automobil zasigurno je udobnost i dizajn, odnosno ponešto drugačiji dizajn. E, pa upravo je takav novi Citroen C4 u dvije riječi – udoban i drugačiji, ali krenimo od početka.

Mnogi bi pomislili kako je riječ o modelu koji je na tržištu već nekih 15-ak godina i mnogi bi se prevarili jer je riječ o modelu koji nosi puno veće nasljeđe. Naime, prvi C4 je svijet ugledao još jako davne 1928. godine, ali je imao nekoliko modela koji su ga “mijenjali”.

Tako je i ovaj model zapravo preteča legendarnog modela Ami 6 Berline iz 1961. zatim modela BX iz 1980-ih i Xsare s kraja 1990-ih pa sve do novog C4 predstavljenog 2003. i C4 Cactusa iz 2014. Sve su to modeli koji su kroz povijest činili Citroen jednim od nositelja C-segmenta s gotovo 12.5 milijuna prodanih primjeraka u 92 godine.

Da se razumijemo, C-segment je kompaktna klasa, kod nas poznatija kao klasa Golfa. Zato smo napisali da je ovaj C4 drugačiji. Iako djeluje poput SUV-a, Citroen inzistira kako se radi o kompaktu, malo povišenom, što olakšava ulazak u automobil.

Dizajn

Dakle ustanovili smo da se C4 izgledom u potpunosti razlikuje od svoje konkurencije i to u pozitivnom smislu. On djeluje puno veće, odraslije, ukratko, ozbiljnije od ostalih.

Sprijeda je potpuno nova maska s prepoznatljivim Citroenovim linijama i velikim duplim LED svjetlima. Gornja svjetla djeluju pomalo agresivno. Kada ga gledate u “oči” kao da imate osjećaj kao da vam se mršti, kao da jedva čeka da zagrize asfalt.

Sa strane ga prati kupeovska linija što ga čini izuzetno atraktivnim. Krov se lagano spušta kako ide prema kraju vozila što podsjeća na popularnu „Žabu“, odnosno Citroen DS iz 1960-ih. Između prednjih i stražnjih kotača se nalazi plastični blatobran koji mu dodatno daje na robusnosti, a i čuva kraoseriju od eventualnih ogrebotina. Atraktivno i praktično!

Straga djeluje poput nekog sportaša. Razlog su atraktivna LED svjetla u obliku slova X, ali i malog spojlera „na repu“. Za istinske ljubitelje benzina tu su i dvije prave ispušne cijevi.









Nama se posebice svidio u ovoj narančastoj boji, a za one koji žele biti posebni tu je čak 31 moguća kombinacija na raspolaganju.

Unutrašnjost

U C4 se sjeda vrlo lako jer je povišen te nema nepotrebnih saginjanja. Ono što prvo primijetite kada sjednete jest mekoća. To je mekoća sjedala koja vas zagrle poput najudobnije fotelje. Možemo slobodno reći da su najudobnija u klasi, a to možemo zahvaliti i dodatnoj pjeni koju je Citroen ugradio u sjedala te time, kako kažu, doprinio “udobnošću življenja“. Minus im je što vas neće pretjerano držati u zavojima, ali to ćete im teško zamjeriti.

Općenito cijela je kabina oku ugodna i prostrana. Razlog su velika stakla koja poboljšavaju vidljivost, ali i sami materijali. Naime, u Citroenu su svu plastiku koja je u razini očiju prekrili mekanom gumom ili ju prelakirali u piano lakom tako da imate pomalo premium osjećaj.

Ispred vozača se nalazi digitalni displej manjih dimenzija koji sadrži sve informacije o vožnji i noću djeluje vrlo atraktivno zahvaljujući LED osvjetljenju. Tu je i volan pomalo četvrtastog oblika što nećete primijetiti u vožnji, a i lijepo leži u rukama.









U razini očiju vozača nalazi se i head-up displej pomalo neobičnog oblika koji iskoči kada upalite vozilo te na malom staklu projicira vašu brzinu i ograničenje.

Naravno tu je i glavni ekran osjetljiv na dodir veličine 10 inča koji nudi svu hrpu moderne tehnologije i povezivosti, od navigacije do spajanja mobitela putem sustava ANDROID AUTO i APPLE CAR PLAY. Dobra je stvar što je Citroen odustao od ekrana koji radi isključivo na dodir i napravio prečac za dvije glavne tipke, onu za početni meni i onu za postavke automobila te tako znatno olakšao korištenje.

Još jedan dokaz da Francuzi slušaju svoje klijente je i klima koja je sada izvučena van glavnog ekrana te ima kotačiće, koje svi volimo, za namještanje idealne temperature.

Rekli smo da je kabina prostrana, ali nismo rekli da je i praktična. To moramo naglasiti jer je pretinaca kao u priči, točnije njih čak 16 da budemo precizni. Od onih manjih gdje možete odložiti mobitel ili ključeve do onih većih za druge predmete.

No ni to nije sve! Osim pretinaca, on ima i ladicu koja se nalazi ispred suvozača. Ali, to još uvijek nije sve! Iznad ladice nalazi se i držač za tablet, tako da će suvozač moći uživati u filmovima dok udobno krstari cestom. Naravno, Citroen tvrdi da tablet ne smeta zračnom jastuku kada se upali u slučaju ne daj Bože.

Svu tu tehniku treba negdje i puniti, stoga je C4 opremljen s čak četiri USB porta, ali i s bežičnim punjačem za mobitel.

Praktičnost

Citroen C4 je prostran, ako što smo naglasili, a to ne vrijedi samo za prednja sjedala nego i za stražnja. Radi se o istim onim foteljama u kojim uživaju vozač i suvozač što znači da je udobnost na nivou i na stražnjoj klupi, kao da se vozite u nekoj limuzini. Što se tiče mjesta za koljena, tu je C4 najbolji u klasi i time je sve rečeno. Također, mjesta ima i za glavu unatoč spuštajućoj liniji krova.

Iako cijeli automobil djeluje veće, prtljažnik je zaista veći. Veličine je 380 litara što ga stavlja u vrh kompaktne klase.

Donja polica se može staviti u dvije razine tako da neke sitnice možete pospremiti i ispod razine prtljažnika.

Preklapanjem stražnje klupe dobivate čak 1250 litara prostora i to s ravnom podnicom za lakši utovar duljih stvari.

Putnici se neće samo voziti udobno nego i sigurno jer C4 ima čak 20 sustava za pomoć prilikom vožnje što je i veliki korak prema autonomnoj vožnji. To su sustavi poput automatskog kočenja, sustava koji će paziti da ne pređete u suprotnu traku, prepoznavanje ograničenja, ali i onih osnovnih poput parkirnih senzora i stražnje kamere.

Kada smo kod kamere recimo da je ona vrlo precizna, ali da bi rezolucija mogla biti bolja.

Također je dobra stvar i automatsko zaključavanje i otključavanje koje će uvijek bez greške prepoznati kada se približavate vozačevim vratima, odnosno kada se udaljavate od njih.

Motor

Što se tiče pogona, Citroen tu nudi široku paletu. Na raspolaganju sam vam benzinci, dizeli, ali i potpuno električni model i to u rasponu od 100 do 155 KS.

Mi smo na testu imali benzinca od 130 “konja“ koji “stotku“ lovi za 9,4 sekunde, a uparen je sa sjajnim automatskim mjenjačem. Za automatski mjenjač vrijedi isto pravilo kao i za nogometnog suca. Ako ga nitko ne vidi i ne čuje znači da svoj posao radi savršeno, što je ovdje i slučaj. Pritom on dodatno doprinosi opuštajućoj vožnji.

Volan je lagan i nije direktan kao kod nekih sportskijih modela, ali on to i ne treba biti. On također doprinosi udobnoj vožnji jer ovdje je sve podređeno komforu vozača i putnika.

A taj komfor treba ponajviše zahvaliti progresivnim hidrauličnim graničnicima. Ne trebate znati kako to radi, trebate samo znati da radi savršeno.

Tu su i tri načina rada, NORMAL, ECO i SPORT. U SPORT modu ćete osjetiti da mjenjač radi na puno višim okretajima i da je uvijek spreman odmah promijeniti brzinu te to radi puno brže nego u ostala dva moda. Ipak, promjene na ovjesu su neznatne te mu agresivna vožnja baš i ne leži. On ima druge adute.

Potrošnja? Na našem je testu iznosila 8,2 litre na 100 kilometara što je i za očekivati za benzinca. Tko radi više kilometara tu su stari dobri dizelaši.

Iako djeluje poput SUV-a, nemojte od njega očekivati neke posebne terenske sposobnosti. Zbog mekanog ovjesa ćete lagano ploviti preko neravnina na cestama, pa čak i preko makadama.

Da sumiramo, u gradu je pregledan i sjajno upija rupe na cesti, šahtove i ležeće policajce, na otvorenoj cesti i autocesti tih i uglađen. Kao stvoren za dulja putovanja.

Obiteljska krstarica prihvatljive cijene

Citroen C4 ima jasnu viziju. Prevesti svoje putnike sigurno i udobno bez imalo stresa. I to radi sjajno, a adut mu je i cijena koja starta od 134 tisuće kuna što je vrlo konkurentno.

Djeluje poput SUV-a, Citroen tvrdi da je kompakt, a mi ćemo reći da je negdje u sredini. To je praktični obiteljski crossover koji se, kako tvrde Francuzi, vozi poput “lebdećeg tepiha“. I vjerujte nam apsolutno su u pravu.

Specifikacije:

CITROËN C4 SHINE PureTech 130 S&S EAT8

Paket opreme: SHINE

Motor: Benzin, 3 cilindra, 1199 ccm3

Pogon: Prednji

Snaga: 131 KS

Okretni moment: 230 Nm

Ubrzanje 0-100: 9,4 sek

Maksimalna brzina: 210 km/h

Mjenjač: Automatski, 8-stupnjeva

Prosječna potrošnja na testu: 8,2 l/100km

CO2: 132 g/km

Početna cijena modela: 134.900,00 kuna

Cijena testnog modela: 208.182,00 kuna.