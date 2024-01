Testirali su nove baterije, nakon pola milijuna kilometara nema gubitka dometa

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Živimo u vremenima kad se tehnologije ubrzano mijenjaju, baterije u automobilima postale su sadašnjost, a čini se da se radi i dosta na izdržljivosti istih.

Naime, ako se od jedne tehnologije očekuje da će promijeniti smjer cijele industrije onda su to baterije s čvrstim elektrolitom. One bi trebale donijeti izdržljivost električnim automobilima, ali i potpuno anulirati mogućnost požara. Sada je proizvođač QuantumScape otkrio da je njegova baterija briljirala u testu koji je proveo Volkswagen.

Prototip baterije prošao je više od 1000 ciklusa punjenja i to je jedva ostavilo traga jer je ćelija zadržala više od 95% svog izvornog kapaciteta. Zaključak je da je to ekvivalent prijeđenih 482.803 kilometra bez gubitka dometa. Po WLTP sustavu mjerenja domet vozila s tim baterijama bio bi od 500 do 600 km.

Zadržavanje energije

QuantumScapeov cilj i dalje ostaje 800 ciklusa s 80% zadržavanja energije. Međutim, testovi su ohrabrujući jer je tvrtka primijetila da prototip ćelija ima isti broj slojeva i koristi isti format ćelija kao prva baterijska ćelija namijenjena proizvodnji, koja je poznata kao QSE-5.

QuantumScape je objavio da mjeseci testiranja koje je proveo Volkswagenov laboratorij PowerCo pokazuju potencijal performansi litij-metalnih baterija u čvrstom stanju. One bi trebale omogućiti duže domete, kraće vrijeme punjenja i maksimalnu sigurnost – u usporedbi s tradicionalnim litij-ionskim baterijama i drugim baterijama sljedeće generacije koje su trenutno u razvoju. Tvrtka je također primijetila da rezultati daleko nadmašuju industrijski standard 700 ciklusa punjenja uz zadržavanje 80% kapaciteta baterije.