TESLA NEUGODNO ŠOKIRALA VLASNIKA: Krenuo na put, pa mu ispao volan, ostao u rukama!

Korisnik društvenih mreža pod imenom Prerak objavio je kako je prošlog tjedna podigao novi Teslin Model Y. Oduševljenje kupnjom jednim od najpopularnijih električnih auta nije dugo trajalo.

Niti tjedan dana kasnije, dok je vozio autocestom, volan je otpao i našao mu se u krilu. Svoje neugodno iskustvo odmah je podijelio na društvenim mrežama, a pritom je u objavi tagirao Elona Muska, vlasnika Tesle i Twittera.

The Drive se prisjetio još jednog sličnog incidenta. Ista stvar dogodila se 2020. godine jednom vlasniku Tesle Model 3. Automobil je bio star tek mjesec dana.

Prerak je dao vučnoj službi da mu otpreme vozilo u Teslin servisni centar gdje mu je popravak naplaćen 103.96 dolara te mu je iznos bio refundiran.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv

— Prerak Patel (@preneh24) January 30, 2023