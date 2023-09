Sumanuta vožnja Ferrarijem kroz tunel nije završila dobro

Iako postoje razne zabrane i ograničenja na cestama, neki vozači nimalo ne mare za njih i samim time ugrožavaju sigurnost na prometnicama, kako vlastitu tako i drugih sudionika u prometu.

Moćan motor ispod haube i lijepa suvozačica često su dovoljni da se stisne i tamo gdje je najopasnije, u tunelu, a da je tome tako posvjedočio je jedan vozač Ferrarija i njegova suputnica.

Za snimku se još ne zna gdje je nastala, ali se može vidjeti kako je brzina dobro iznad 200 kilometara na sat, kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Reckless driving in a Ferrari leads to this 👀😳 pic.twitter.com/H780TtST4H

— Daily Loud (@DailyLoud) September 20, 2023