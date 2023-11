Šuker je dugo vozio Ferrarija, ali pamti se i pila od 400 tisuća eura i nezaboravna snimka

Autor: Z.S.

Davor Šuker postao je u 2005. godine drugi Hrvat vlasnik tada gotovo 400.000 eura vrijednog Mercedesa SLR, nakon što ga je nešto ranije nabavio poduzetnik iz Šibenika Josip Stojanović Jolly. Bio je to u to vrijeme jedan od najatraktivnijih sportskih automobila u svijetu, a Šuker se za njega odlučio nakon što je do tada vozio Ferrarija.

Mercedesov SLR model izrađen je od sofisticiranih materijala kojima je jedina svrha postizanje maksimalnih performansi vozila. Bio supersportski automobil koji se proizvodio se od 2003. do 2009. godine.





Moćni motor

SLR je bio inspiriran Mercedes-Benz 300 SLR-om iz 1955. godine, koji je bio jedan od najbržih automobila svog vremena. SLR je bio opremljen 5,4-litarskim V8 motorom sa turbopunjačem koji je proizvodio 626 konjskih snaga. Ovaj motor je bio uparen sa 5-stepenim automatskim mjenjačem. SLR je mogao da ubrza od 0 do 100 km/h za 3,1 sekunde i dostigne maksimalnu brzinu od 350 km/h.

Brzo ga se riješio

Zanimljivo Davor Šuker se svog primjerka riješio nakon malo više od godinu. u to vrijeme se pisalo kako ga je navodno kupio ruski vlasnik, zbog čega je Šuker i sam otputovao u Rusiju, a po kojoj cijeni ga je prodao nije bilo obavljeno.

“Nisam zainteresiran za davanje izjava”, kratko je Šuker odgovorio na pitanje o prodaji vrijednog automobila, koji je proizveden u samo tri i pol tisuće primjeraka.