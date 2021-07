Što kad prođe servisni interval? Provjerite kočnice, izmijenite ulje i filtre…

Tri četvrtine vlasnika automobila nakon isteka jamstva prestane redovito servisirati automobil, čime se skraćuje njegov vijek i ugrožava sigurnost…

Neredovito servisiranje izravno ugrožava trajnost i sigurnost automobila te se dugoročno nikome ne isplati. Ipak, mnogi vlasnici automobila, a procjenjuje se da ih je više od 70 posto, nakon isteka jamstvenog roka ‘zaboravi’ na servisiranje. Time izravno ugrožavaju sigurnost, jer je neservisirani automobil potencijalno neispravan i opasan u prometu. Zbog toga svima kojima je istekao servisni interval savjetujemo – otiđite u ovlašteni servis. To možda na prvi pogled izgleda najskuplje, ali u konačnici je daleko najisplativije.

Ovlašteni servis jamči originalne rezervne dijelove i optimalan postupak servisiranja, uz korištenje specijalnih alata i propisanih postupaka. Mnogi automobili zvučnih marki, posebice japanskih, imaju problema s pouzdanošću, zbog ugradnje neoriginalnih dijelova neprovjerene i sumnjive kvalitete. Stanje pogoršava činjenica da mnogi znatno produlje servisni interval, odnosno preskoče jedan termin i ograniče se samo na izmjenu motornog ulja.

Zanemaruje se činjenica da kočnice mogu dotrajati, amortizeri prolupati, povećati se zazor u upravljačkom mehanizmu, kuglastim zglobovima, sponama… Sve to može biti pogubno za sigurnost, pouzdanost i trajnost automobila Također se zanemaruje da automobil koji nema uredno ispunjenu servisnu knjižicu vrijedi znatno manje kod naknadne prodaje. Zbog toga sve ono što se ‘uštedi na mostu, izgubi se na ćupriji’. Dakle, ako je istekao servisni interval – pravac ovlašteni servis.

Taj savjet mnogima, nažalost ne znači puno, jer zbog financijskih problema gledaju od danas do sutra, odnosno kako proći što jeftinije, bez obzira na posljedice. U tom slučaju treba barem biti dovoljno odgovoran i mudar pa provjeriti ono što je najvažnije. To se prvenstveno odnosi na stanje kočnica, amortizera i upravljačkog mehanizma te motornog ulja. Svaki iskusan mehaničar moći će vam riješiti ono najosnovnije, kako biste se sigurno dovukli do prvog servisa.

No, to nije rješenje i svakako treba automobil što prije temeljito servisirati na propisan način. U konačnici to je svakako najodgovornije, a i najisplativije. Svako odgađanje je više ili manje štetno, jer se mali problemi, koji se mogu riješiti uz minimalne troškove, pretvaraju u velike i skupe kvarove.

PREGLED PODVOZJA

Kočnice, spone, amortizeri

Ako je odavno istekao servisni interval, najprije treba provjeriti ispravnost kočnica: provjeriti stanje diskova i kočnih pločica te ih po potrebi izmijeniti. Istodobno je preporučljivo izmijeniti i tekućinu za kočenje, pogotovo ako je niste mijenjali u protekle tri godine. Provjerite i stanje amortizera, kuglastih zglobova i spona. S time se ne smije igrati, jer možete stradati i unesrećiti druge. Kad se sve dovede u red, podesite geometriju.









FILTRI ZRAKA I GORIVA

Bez pročišćavanja, kraći vijek

Štednja na filtru zraka vraća se kao bumerang, jer se povećavaju usisni otpori i smanjuje čistoća zraka koji ulazi u cilindre. Motor proporcionalno dobiva više goriva te se povećava potrošnja i čađenje unutrašnjosti motora i ispušnog sustava. Mijenja se jednostavno, kao i filtar klima uređaja, čija ispravnost utječe na čistoću zraka u kabini. Kod dizelskog motora treba odmah izmijeniti filtar goriva, a to je preporučljivo napraviti i kod benzinskog motora.

IZMIJENITI MOTORNO ULJE

Svakako izmijeniti i filtre

Ako ulja ima ispod minimuma, ne vozite ni metra dalje, čak ni do mehaničara. Dolijte ulje odgovarajuće viskoznosti, da ga bude iznad minimuma i potom ga kod mehaničara odmah izmijenite, s uljnim filtrom. Filtar treba biti originalan, jer korištenje ‘no name’ filtra može otežati podmazivanje i uništiti motor. Dobar mehaničar će provjeriti propusnost na brtvama kartera, odnosno poklopca ventila te ih po potrebi izmijeniti, odnosno pritegnuti vijke.









OSTALE TEKUĆINE

Provjerite razinu, po potrebi izmijeniti

Ako je rashladna tekućina duže od četiri godine u motoru, počinje agresivno djelovati na brtvila i crijeva te se stvaraju naslage na rotoru pumpe, koje skraćuje vijek. Zbog toga je preporučljivo izmijeniti te po potrebi doliti i sredstvo za pranje stakla. Treba provjeriti i stanje akumulatora, a nakon dužeg perioda treba provjeriti i razinu elektrolita u akumulatoru, čak i ako je deklariran kao ‘maintenance free’ (bez održavanja).