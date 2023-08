Srednji prst u prometu u nekim je slučajevima kažnjiv u Hrvatskoj, ovo može biti opomena

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Kad smo sudionici prometa uvijek je važno biti “hladne glave”, no neki vozači vole se izjašnjavati na razne načine prema ostalim sudionicima, pa i pokazivanjem srednjeg prsta. Neki slučajevi, posebice oni prema policiji, mogu biti i kažnjivi…

Na neke primjere ukazao je HAK, pa da vidimo što su istražili. Naime, Općinski prekršajni sud u Splitu tako je primjerice u predmetu Pp-6686/2022-2 presudom od 17. 11. 2022. oslobodio okrivljenicu optužbe da je narušavala javni red i mir pokazujući “srednji prst”.

Okrivljenica je kao vozačica zaustavila svoje vozilo i bila upozorena zvučnim znakom iz vozila koje se kretalo iza nje, na što je podigla desnu ruku pokazujući vozaču tog vozila srednji prst. Nastavila se nakon toga kretati a zatim zaustavila na znak crvenog svjetla. Spomenuti vozač je došao vozilom u traku do nje te mu je na upit odgovorila riječima:





Pojedini primjeri sa sudova

“Primjereno je pokazivati srednji prst drugim sudionicima u prometu koji ti bezrazložno trube”.

Policija joj je stavila na teret da je povrijedila odredbu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koja propisuje kaznu za onog tko se na javnom mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti javni red i mir. Sud je istakao kako predmetna radnja svakako nije društveno primjerena i pristojna ali u konkretnom slučaju kada se okrivljenica nalazi u svom vozilu i drugi sudionik, vozač u svom, po stavu suda to ne predstavlja takvo uznemiravanje i ometanje mira građana da bi se njime ostvarilo zakonsko obilježje predmetnog prekršaja.

Sud drži da se u konkretnom slučaju radi o eventualnom kaznenom djelu realne uvrede za koje se postupak pokreće podnošenjem privatne tužbe pa je slijedom toga donesena presuda kojom se okrivljenica oslobađa od optužbe.

Nisu samo vozači ti kojima se “otme” pokazivanje srednjeg prsta. Nestašni putnici u vozilu također ponekad imaju tu potrebu. Naravno da vozač ne može odgovarati za “specifičnu uporabu ruke” druge punoljetne osobe koja se prevozi u njegovom vozilu. Valja uočiti kako je bitno ne samo tko pokazuje srednji prst već i kome ga pokazuje. Recimo, što biva kad se prst iz vozila pokazuje policijskim službenicima?

Općinski sud u Vinkovcima tako je u predmetu Pp -2423/2021-5 presudom od 26. siječnja 2023. izrekao novčanu kaznu osobi koja je iz osobnog automobila kao suvozač, policijskim službenicima koji su se nalazili u službenom policijskom vozilu pokazala srednji prst. Utvrđeno je da je tim činom vrijeđala i omalovažavala policijske službenike u svezi obavljanja službe i time počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Okrivljenik je sam iskazao da je bio u alkoholiziranom stanju i dok se prevozio u automobilu pri prolasku kraj zaustavljenog službenog vozila policije bez ikakvog povoda pokazao policijskim službenicima srednji prst. Oni su ih zaustavili, alkotestirali, on se ispričao, no radnja pokazivanja srednjeg prsta je „zabilježena“ i u konačnici sudskom presudom sankcionirana.









Nemogućnost susprezanja poriva da se drugom sudioniku u prometu pokaže srednji prst, može izazvati lavinu neugodnih događaja. Ljudi su tankih živaca i teško je predvidjeti hoće li netko nasrnuti na vas i zbog sitnice daleko manje simbolike nego je taj nesretni uzdignuti srednji prst. Šok zbog razvoja događaja, teško može biti kompenziran spoznajom kako će onaj tko je nasrnuo na vas zbog tog pokreta rukom u konačnici biti kažnjen.

Općinski sud u Osijeku (Pp-1405/2023-3 od 23. svibnja 2023.) bavio se upravo slučajem u kojem je kažnjen vozač koji je „poludio“ zbog pokazanog mu srednjeg prsta. On je svojim vozilom stigao do kružnog toka, ispred njega se nalazilo vozilo koje je 3-4 minute stajalo na ulazu u kružni tok, unatoč tome što se prema njegovom stavu već više puta moglo uključiti u kružni tok. Naravno da je uočio da je vozač tog vozila koja je „oklijevala“ s ulaskom u kružni tok bila ženska osoba! To njezino ponašanje, prema njegovom iskazu izazvalo je kolonu i više osoba joj je trubilo.

Nakon toga je skrenula i na sredini kolničke trake stala da bi iz njenog vozila izišla suputnica. Kad joj je on „zatrubio“ pomakla se u desno i dok je prolazio kraj nje pokazala mu je srednji prst, a to ga je kako reče u iskazu, uznemirilo! Taj osobni osjećaj njegove uznemirenosti uslijed podignutog srednjeg prsta, bio je očito okidač! Okrenuo je svoje vozilo, izišao iz njega i prišao vozačici, a onda je krenulo. Prema sadržaju presude, osuđen je s obzirom da je otvorio njena vrata počeo vikati obraćajući se: „kako to ulaziš u kružni tok, ti ćeš meni pokazivati srednji prst“. Potom je povlačio pojas kojim je vozačica bila vezana, uhvatio je za majicu u predjelu prsta i pokušavao povući prema sebi. Zalupio je nakon toga vrata i otišao s mjesta događaja. Kazna? Deset dana zatvora, ali primijenjena je uvjetna osuda, tako da se odgađa izvršenje izrečene kazne zatvora u trajanju od 10 (deset) dana pa se ista neće izvršiti ako optuženik u roku od 6 (šest) mjeseci ne počini jedan ili više prekršaja za koje mu je izrečena ista ili teža kazna od izrečene tom uvjetnom osudom.









Čini se da srednji prst u prometu neće nikome ništa dobroga donijeti…