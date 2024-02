Snimka zorno pokazuje kako ne voziti po snijegu, nije pomogao niti pogon na četiri kotača

Zimski uvjeti na cesti znaju biti velika prepreka i iskusnim vozačima, ali ima i onih koji misle kako su kupnjom automobila s pogonom na sve četiri kotača, u takvim situacijama pravi bogovi na cesti.

Voziti pogon na sve četiri kotača nije tako lagano kako se reklamira, a kod vozila s takvim pogonom, kada izgube trakciju nema više spase i gotovo pa je nemoguće vratiti ga u ispravnu putanju.

Da je tom tako na teži način iskusio je jedan vozač Subarua, koji je krenuo pretjecati kamion na snijegom prekrivenoj cesti, kada se dogodilo ono što vjerojatno nije ni u snu očekivao.

Note to self: don’t try to pass when roads are covered in snow and slush.

Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P

— NYSDOT (@NYSDOT) January 18, 2024