Škoda: češki Indijanac nepoznatog podrijetla i plemena

Autor: Dino Milić-Jakovlić

Indijanska strijela s perima na brendu Škoda nalazi se od 1920-ih, no ne zna se ni zašto ni tko joj je autor…

Za razliku od mnogih drugih amblema, za logo tvrtke Škoda točno se zna kada je i kako nastao. Jedino što nitko nema pojma tko mu je autor. I što zapravo predstavlja. Po završetku I. svjetskog rata koncern Škoda je u potrazi za novim vizualnim identitetom raspisao natječaj, na koji je stiglo oko 300 radova.

Za novi simbol koncerna odabrana je krilata strijela unutar kruga, no što to točno predstavlja i tko je predložio to rješenje, danas nitko ne zna. Po poznatoj teoriji znak je odabran zato što je nekoliko čelnih ljudi tvrtke bilo u Americi i kao suvenir donijelo indijanske perjanice – no, premda je popularni naziv ovog – inače nekada plavog, a od 1994. zelenog – znaka ‘Crveni Indijanac’, nitko ne zna ima li on uistinu ma kakve veze s crvenom braćom.

Sama Škoda nikada nije pretjerano koketirala s indijanskim motivima, prepustili su Amerikancima imena poput Apache, Cherokee i Navajo, a jedini je ‘indijanski’ model Škode bio konceptni roadster Winnetou, nastao 1968., toliko sličan kitovima američkog proizvođača Devin da je moguće pretpostaviti da je jedan od njih čak i korišten.